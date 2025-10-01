Khẩn trương bơm tiêu úng, cứu lúa vụ mùa

Với phương châm “Khẩn trương bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp”, ngành nông nghiệp và các Công ty thủy lợi tại khu vực Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đang dốc toàn lực “chạy đua” với thời gian, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn từ hoàn lưu bão số 10 gây ra.

Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương vận động Nhân dân tập trung thu hoạch lúa vụ mùa đối với diện tích bị ngập nặng

Cơn bão số 10 vừa qua đã gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều diện tích lúa và rau màu của người dân bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất vụ mùa. Trước tình hình khẩn cấp, ngành nông nghiệp cùng với các Công ty TNHH MTV Thủy lợi đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp tiêu úng đồng bộ, quyết tâm bảo đảm sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Tại khu vực Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, đã có hơn 800ha lúa và rau màu bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão. Ngay lập tức, các Công ty TNHH MTV Thủy lợi đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, và vận hành các trạm bơm tiêu công suất lớn để khẩn trương rút nước. Công tác này ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích bị ngập nặng, nhằm giúp cây trồng thoát khỏi tình trạng ngâm nước kéo dài.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra chỉ đạo tiêu úng

Ông Ngô Anh Cương, đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Thời điểm hiện tại, toàn bộ các trạm bơm tiêu đã được vận hành và đã kiểm soát được các diện tích bị ngập úng trên địa bàn do công ty quản lý. Hiện tại không có diện tích nào bị ngập trắng xảy ra. Công ty vẫn đang tiếp tục huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên khơi thông và vận hành các trạm bơm tiêu để giảm tối đa lượng mưa của cơn bão số 10 gây ra”.

Song song với công tác tiêu úng, ngành Nông nghiệp tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương vận động Nhân dân tập trung thu hoạch đối với những diện tích lúa bị đổ ngập theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Việc thu hoạch sớm dù lúa chưa chín hoàn toàn sẽ giúp giảm bớt thiệt hại, bảo toàn một phần năng suất cho bà con.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra vận hành Trạm bơm tiêu Nguyệt Đức

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Phú Thọ, chia sẻ về công tác chỉ đạo: “Chi cục đã chỉ đạo các công ty khai thác thủy lợi trên địa bàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ vận hành tối đa các trạm bơm tiêu nhằm bơm tiêu cho các vùng ngập úng. Đồng thời, Chi cục cũng phối hợp với Ban quản lý khu vực Vĩnh Phúc chỉ đạo để vận hành 3 trạm bơm tiêu quan trọng là Nguyệt Đức, Kim Xá và Ngũ Kiên để nhằm bơm tiêu toàn bộ cho các vùng phục vụ”.

Bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế thiệt hại do bão số 10 gây ra

Do trên địa bàn Vĩnh Phúc (cũ) vẫn còn đang có mưa, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi sẽ tiếp tục được chỉ đạo vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu để chủ động tiêu úng cho các vùng phục vụ, không để nước đọng lâu gây chết lúa.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn kéo dài và diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương tiếp tục tăng cường theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết. Đây là giải pháp then chốt để có thể đưa ra các phương án ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về lúa và rau màu của Nhân dân.

Sự khẩn trương, chủ động của ngành Nông nghiệp và các công ty thủy lợi là “lá chắn” vững chắc, góp phần bảo vệ thành quả sản xuất vụ mùa, mang lại sự an tâm cho bà con nông dân trong bối cảnh thiên tai còn nhiều bất thường.

Ngọc Thắng