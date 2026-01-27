Khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội bị giúp việc bạo hành

Ngày 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi bị người giúp việc bạo hành.

Trước đó, vào ngày 12/1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị người giúp việc bạo hành. Theo anh C cho biết, mẹ anh bị đột quỵ nên gia đình phải thuê người giúp việc chăm sóc cho bà tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Hình ảnh trong clip.

Ngày 10/1, anh có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện, trong quá trình chăm sóc mẹ anh, người giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Hiện, Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn