Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội bị giúp việc bạo hành

Ngày 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi bị người giúp việc bạo hành.

Trước đó, vào ngày 12/1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị người giúp việc bạo hành. Theo anh C cho biết, mẹ anh bị đột quỵ nên gia đình phải thuê người giúp việc chăm sóc cho bà tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội bị giúp việc bạo hành

Hình ảnh trong clip.

Ngày 10/1, anh có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện, trong quá trình chăm sóc mẹ anh, người giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Hiện, Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn


Theo cand.com.vn

 Từ khóa: Cơ quan CSĐT Bạo hành Hai Bà Trưng Người giúp việc Hà nội Công an điều tra Phát hiện Pháp luật Gia đình
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”

“Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”
2026-01-27 14:38:00

baophutho.vn Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long