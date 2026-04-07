Khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập Trường THPT Quang Trung

Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo nội dung Đề án thành lập Trường THPT Quang Trung. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh đã báo cáo sự cần thiết của Đề án thành lập Trường THPT Quang Trung. Theo đó, trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) có 12 cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có cấp THPT, trong đó chỉ có 4 trường THPT công lập (bao gồm cả Trường THPT Chuyên Hùng Vương).

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học tại các trường THPT công lập còn rất thấp, bình quân 5 năm gần đây chiếm khoảng 26,5 - 34,2%. Đặc biệt sau khi hợp nhất tỉnh, nhu cầu học tập của con em cán bộ, công chức, viên chức theo bố mẹ về sinh sống và làm việc tại trung tâm chính trị của tỉnh Phú Thọ mới tăng, tạo áp lực lên các trường THPT công lập trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT báo cáo tóm tắt Đề án thành lập Trường THPT Quang Trung.

Trường THPT Quang Trung là loại hình trường công lập, trực thuộc Sở GD&ĐT. Dự kiến trụ sở nhà trường đặt tại khuôn viên Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Sông Hồng (cũ), khu 10, phường Nông Trang. Trong giai đoạn đầu (năm học 2026 - 2027), để kịp thời tuyển sinh lớp 10 và bảo đảm điều kiện dạy học, Trường THPT Quang Trung tổ chức dạy học tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh.

Đại diện các sở, ngành đóng góp ý kiến vào đề án.

Quy mô Trường THPT Quang Trung có tổng số 24 lớp (8 lớp khối 10, 8 lớp khối 11 và 8 lớp khối 12) với 1.080 học sinh (bình quân 45 học sinh/lớp). Lộ trình tuyển sinh từ năm học 2026 - 2027 tăng dần và đến năm 2029 - 2030 trở đi đạt theo quy mô đề ra; trên cơ sở nhu cầu thực tế có thể xem xét mở rộng nhưng tối đa không quá 30 lớp với khoảng 1.350 học sinh, bảo đảm phù hợp năng lực đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất.

Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Quang Trung đã được Sở GD&ĐT trình đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào việc đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đồng bộ bảo đảm trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trước năm 2030.

Đại diện các sở, ngành liên quan đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Đề án thành lập Trường THPT Quang Trung. Trong đó, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác tài chính, tổ chức bộ máy, tiến độ thời gian thực hiện...

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Việc thành lập Trường THPT Quang Trung là phù hợp với chủ trương, nguyện vọng của người dân, đảm bảo quyền học tập trong hệ thống công lập của con em Nhân dân tại các xã, phường trên địa bàn và khu vực lân cận.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục rà soát toàn diện về nhân sự tổ chức bộ máy, báo cáo UBND tỉnh. Trong đó phải có phương án rõ ràng về việc kết thúc hoạt động Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh, chú trọng đến công tác điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên... Sở Nội vụ chủ trì thẩm định phương án tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự đảm bảo phù hợp với quy định và chủ trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Tư pháp rà soát tính pháp lý, thể thức nội dung hồ sơ đảm bảo đúng quy định trước khi trình UBND tỉnh.

Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở GD&ĐT trong rà soát phương án tài chính, nguồn kinh phí, quy hoạch địa điểm, điều kiện cơ sở vật chất... Sở GD&ĐT tiếp thu các ý kiến đóng góp và khẩn trương hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Đức Anh