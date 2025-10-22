{title}
Ngày 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1787/SGD&ĐT-KHTC về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Lãnh đạo xã Xuân Viên trực tiếp cùng Trường THCS Xuân Thuỷ khắc phục hậu quả do mưa bão.
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương huy động tối đa nguồn vật lực, nhân lực tại chỗ để sơ tán, di dời người, tài sản khỏi khu vực ngập sâu, nguy hiểm (nếu có), không để xảy ra thiệt hại về người; khắc phục các thiệt hại, nhanh chóng sửa lại những công trình, hạng mục bị hư hỏng, dọn dẹp cây xanh gẫy, đổ; khẩn trương vệ sinh trường lớp học đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ngay việc giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, các công trình trường học, đánh giá mức độ an toàn, tình hình, mức độ ảnh hưởng thiên tai gây ra (nếu có) để thực hiện báo cáo cấp quản lý trực tiếp và nghiên cứu đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục các thiệt hại.
Các đơn vị tiếp tục chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến thiên tai, thời tiết mưa, lũ, nguy cơ sạt lở sau mưa, bão...; phổ biến, hướng dẫn tới cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, sinh viên, học sinh và phụ huynh về các phương án đảm bảo an toàn trong quá trình đến trường và từ trường về nhà; tuyệt đối không đi qua lại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ bị sạt lở nếu không đảm bảo an toàn. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.
Hiền Mai
