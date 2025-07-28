Khẳng định chất lượng đào tạo

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 mang dấu mốc lịch sử, khi lần đầu tiên toàn bộ học sinh lớp 12 thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với những nỗ lực của ngành GD&ĐT, sự đồng hành của các bậc phụ huynh, các lực lượng chức năng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã thành công tốt đẹp.

Những trái ngọt

Kết quả của kỳ thi là dấu ấn khó quên, mở ra cơ hội mới, thành công mới trên chặng đường tiếp theo của mỗi thí sinh, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Với 44.972 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh Phú Thọ có điểm trung bình môn thi 6,39, đứng thứ 5 toàn quốc (tỉnh Vĩnh Phúc cũ có điểm trung bình 7,31, tiếp tục duy trì vị trí số 1 so với năm 2024; tỉnh Phú Thọ cũ có điểm trung bình 7,011, đứng thứ 3, tăng 5 bậc so với năm 2024; tỉnh Hòa Bình cũ có điểm trung bình 6,556, đứng thứ 30, tăng 7 bậc so với năm 2024).

Tính theo các khối truyền thống, cả nước có 9 thí sinh đạt tuyệt đối 30/30 điểm, trong đó Phú Thọ có 1 thí sinh là em Nguyễn Lê Hiền Mai, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 khép lại, học sinh khóa 40 của Trường THPT Chuyên Hùng Vương ghi dấu ấn với 49 điểm 10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 khép lại với những thành tích xuất sắc của học sinh khóa 40 - Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Nhà trường tự hào ghi dấu ấn với 49 điểm 10 ở các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. Điểm trung bình các môn chuyên như Hóa, Toán, Lý, Địa luôn nằm trong top cao của tỉnh, thể hiện chất lượng đào tạo chuyên sâu và toàn diện. Kết quả này là trái ngọt của sự nỗ lực không ngừng từ học sinh và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên.

Kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới với cách học khác, cách thi khác và cách các em đối diện với áp lực cũng khác. Một kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là hành trình để các em rèn bản lĩnh, trưởng thành và sẵn sàng bước tiếp vào các trường đại học, học nghề...

Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là “vạch đích” của 12 năm đèn sách mà còn là thước đo chất lượng giáo dục phổ thông của mỗi địa phương. Với Phú Thọ, kỳ thi năm 2025 ghi nhận những kết quả tích cực nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự chuyển mình mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất và bền vững.

Trường THPT Yên Lập có 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp. Điểm trung bình các môn thi: 7,32. Nhà trường có 4 môn đứng trong top 10/115 trường THPT công lập. Xác định đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên ngay từ lớp 10, nhà trường đã đổi mới cách dạy học, cách kiểm tra học sinh.

Thầy giáo Hà Thành Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lập cho biết: Đây là kết quả cho thấy những giải pháp mà đơn vị đưa ra là đúng hướng. Thành quả của một quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng như chiến lược đào tạo sát với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kết quả này cũng minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình học tập, ôn luyện. Nhà trường tin rằng, đây sẽ là động lực để đội ngũ giáo viên vượt qua khó khăn và thi đua dạy tốt, học tốt để mang về những thành tích mới trong học tập.

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định: Tỉnh Phú Thọ nói riêng và ngành GD&ĐT nói chung chủ động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT với kế hoạch, định hướng rõ ràng; tập trung chỉ đạo, triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung công việc.

Kỳ thi đạt được đầy đủ các yêu cầu và mục tiêu đề ra, phản ánh chất lượng giảng dạy giáo dục phổ thông trên địa bàn, đặc biệt là phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của ngành GD&ĐT, các sở, ngành chức năng, sự nỗ lực của các nhà trường, của các em học sinh và gia đình học sinh, sự ủng hộ của toàn xã hội...

Từ kết quả đạt được, ngành Giáo dục Phú Thọ chỉ đạo các trường nỗ lực hơn nữa để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, giúp học sinh phát huy được tố chất, năng khiếu, sở trường, có năng lực, kiến thức, bản lĩnh, trí tuệ để tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hạnh Thúy