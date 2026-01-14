Khẳng định vai trò “người gác cổng” tin cậy của Nhân dân

Sáp nhập để mạnh hơn, đổi mới tư duy để gần dân hơn - đó là cách mà hệ thống y tế xã Thổ Tang đang thực hiện để khẳng định vai trò “người gác cổng” tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân nơi tuyến đầu. Không chỉ dừng lại ở việc thăm khám thông thường, nơi đây đang trở thành hình mẫu về quản lý sức khỏe toàn diện và chuyển đổi số y tế cơ sở.

Các y bác sĩ của Trạm Y tế xã kiểm tra sức khỏe người dân.

Trong bối cảnh hệ thống y tế tuyến cơ sở tại nhiều nơi còn gặp khó khăn về nguồn lực, xã Thổ Tang đã có một bước đi chiến lược khi thực hiện Nghị quyết 72/NQ-CP. Một dấu mốc quan trọng đã được thiết lập: UBND xã Thổ Tang chính thức tiếp nhận và quản lý nguyên trạng 4 Trạm Y tế: Thổ Tang, Thượng Trưng, Tuân Chính và Vĩnh Sơn, quy tụ về một đầu mối thống nhất là Trạm Y tế xã Thổ Tang.

Với trụ sở chính tại tổ dân phố Nam Cường cùng 3 điểm y tế vệ tinh, Thổ Tang đã hình thành một “mạng lưới rễ cọc” bám sâu vào từng cụm dân cư. Mô hình này giúp xóa bỏ khoảng cách về địa lý, đảm bảo mọi người dân dù ở trung tâm hay vùng giáp ranh đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất.

Đồng chí Trần Đình Quân - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Việc củng cố hệ thống y tế cơ sở không chỉ là yêu cầu thực tiễn mà còn là nhiệm vụ chính trị cấp thiết, là nền tảng cốt lõi để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao bền vững.

Một trong những rào cản lớn nhất của y tế cấp xã thường là tình trạng thiếu bác sĩ giỏi. Tuy nhiên, Trạm Y tế xã đang sở hữu một nguồn nhân lực khiến nhiều đơn vị tuyến y tế tuyến xã mong muốn.

Với 31 cán bộ được đào tạo bài bản, trạm hiện có tới 5 bác sĩ (trong đó có 4 bác sĩ Đa khoa và 1 bác sĩ Y học cổ truyền), cùng đội ngũ y sĩ, cử nhân điều dưỡng, dược sĩ dày dạn kinh nghiệm. Đội ngũ này chính là “lá chắn” vững chắc giúp thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên môn cao, giảm tải hiệu quả cho bệnh viện tuyến trên.

Nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Thổ Tang tư vấn sức khỏe cho người dân.

Năm 2025 được coi là năm “thu hoạch” của y tế Thổ Tang với những kết quả ấn tượng. Tổng số lượt khám bệnh đạt gần 40.000 lượt, minh chứng cho sự bận rộn và hiệu quả của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Đặc biệt, mô hình kết hợp Đông - Tây y đã thu hút hơn 11.800 lượt khám, đáp ứng tốt nhu cầu trị liệu truyền thống của người dân.

Chỉ số bao phủ Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tới 98,2% - một con số tiệm cận mức tuyệt đối, phản ánh sự đồng thuận và nhận thức cao của cộng đồng. Đặc biệt, công tác y tế dự phòng được coi là “xương sống” với hơn 17.000 lượt khám dự phòng. Nhờ sự tích cực của mạng lưới cộng tác viên thôn xóm, nhiều năm liền Thổ Tang đã giữ vững thành tích “trắng” dịch bệnh lớn và không để xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm nào.

Sự thay đổi lớn nhất tại Thổ Tang nằm ở tư duy và phương thức làm việc của người thầy thuốc. Châm ngôn của trạm đã chuyển dịch mạnh mẽ: Không đợi người dân có bệnh mới đến khám, mà chủ động quản lý sức khỏe từ sớm, từ xa.

Ông Nguyễn Văn Nhậm ở tổ dân phố Phương Đông, một người dân thường xuyên thăm khám tại trạm, chia sẻ: Y bác sĩ tại trạm rất hòa nhã, chẩn đoán tốt, môi trường sạch sẽ. Tôi cảm thấy an toàn và tin tưởng khi được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương mình.

Bác sĩ Vũ Trường Giang - Trưởng Trạm Y tế xã thông tin: Cán bộ trạm luôn làm việc với tâm thế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Việc quản lý tốt các bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe ban đầu đã giúp giảm tải áp lực cho tuyến trên và tạo niềm tin lớn trong nhân dân.

Bước sang năm 2026, Trạm Y tế xã sẽ chuyển dịch theo hướng đa chức năng, tích hợp giữa y tế dự phòng - khám chữa bệnh - dân số và an toàn thực phẩm. Trọng tâm là việc thiết lập và quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Đây sẽ là “căn cước sức khỏe” giúp bác sĩ nắm bắt bệnh lý của từng người dân thông qua dữ liệu số, từ đó đưa ra những tư vấn kịp thời mà không cần bệnh nhân phải di chuyển nhiều. Bên cạnh đó, các chương trình mục tiêu quốc gia như tiêm chủng mở rộng (duy trì 100% trẻ trong độ tuổi) và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiếp tục được đẩy mạnh...

Bức tranh y tế xã Thổ Tang hôm nay là câu chuyện về y đức và sự sáng tạo. Với sự đầu tư bài bản, nơi đây đang chứng minh: Khi y tế cơ sở đủ mạnh, người dân sẽ là đối tượng được thụ hưởng thành quả lớn nhất, góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Ngọc Thắng