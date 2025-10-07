Trường THPT Hiền Đa:

Khánh thành nhà công vụ đa năng

Ngày 7/10, Trường THPT Hiền Đa tổ chức khánh thành Nhà công vụ đa năng. Đây là một trong những công trình chào mừng chào mừng Đại hội lần thứ XVII của Công đoàn giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn giáo dục Việt Nam và các trường đại học tài trợ trao biểu trưng chìa khoá nhà công vụ cho nhà trường.

Tham dự chương trình có các đơn vị tài trợ gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo: Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đại diện lãnh đạo các trường Đại học: Quốc gia Hà Nội, Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Ngoại thương và một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Các đại biểu cùng lãnh đạo nhà trường cắt băng khánh thành nhà ở công vụ

Công trình được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí theo Văn bản số 466/CĐN-NV, ngày 13/6/2025 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hỗ trợ xây dựng Nhà công vụ cho Trường THPT Hiền Đa. Nguồn kinh phí do Công đoàn giáo dục Việt Nam và Công đoàn giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các trường Đại học tài trợ nhằm khắc phục hậu quả cơ bão số 3 (Yagi) năm 2024, tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác. Công trình nhà công vụ Trường THPT Hiền Đa được khởi công từ ngày 4/8/2025 đến nay đã được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 560 m2 có quy mô 4 phòng khép kín, gồm cả bếp và nhà vệ sinh, khuôn viên và các hạng mục phụ trợ sân, lối đi, tường rào... với mức tổng đầu tư trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, khi công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện, nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ thêm về trang thiết bị, thiết yếu như: Giường, bàn ghế làm việc, ti vi, tủ lạnh và các hạng mục hỗ trợ khác... Công trình đã giúp cho nhà trường có được nhà công vụ đa năng hợp lý, khang trang, đáp ứng nhu cầu làm việc và sinh hoạt của thầy cô giáo. Đây là nguồn động viên to lớn, thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của các cấp công đoàn giáo dục, chính quyền, doanh nghiệp, các bậc phụ huynh học sinh trên địa bàn.

Các nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cùng các thầy cô giáo Trường THPT Hiền Đa tại dãy nhà ở công vụ vừa được hoàn thiện.

Hương Giang