Khơi nguồn sáng tạo từ những lớp học không khoảng cách

Phương pháp giáo dục STEAM – sự kết hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học đang trở thành “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa tư duy cho thế hệ trẻ. Đây không chỉ là một xu hướng nhất thời mà là nhịp cầu nối liền giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp trẻ em dùng kiến thức để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày.

Trẻ 5 tuổi thiết kế và trình bày ý tưởng thiết kế của nhóm mình trong giờ học ứng dụng STEAM.

Bản chất của giáo dục STEAM chính là triết lý “học đi đôi với hành”, nơi trẻ không còn đóng vai trò là những “người nghe” thụ động mà trở thành những “nhà khoa học nhí” chủ động khám phá. Thay vì chỉ học về các hình khối hay tính chất của vật liệu một cách trừu tượng, trẻ được trực tiếp cầm, nắm, cắt, dán và lắp ghép để tạo ra những sản phẩm hữu hình.

Quá trình này không chỉ rèn luyện kỹ năng vận động tinh mà còn kích thích sự phát triển đa chiều của não bộ, giúp trẻ hình thành khả năng quan sát tỉ mỉ và tư duy logic ngay từ thuở còn thơ. Nhìn những bàn tay nhỏ xíu, còn chút vụng về nhưng đầy tỉ mẩn uốn từng nhành hoa, gắn từng cánh bông lên mô hình, mới thấy hết được giá trị của việc “học bằng chơi, chơi mà học”. Mỗi giờ học như vậy sẽ trở thành một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

Từ những nguyên liệu được cô giáo chuẩn bị, trẻ sẽ lựa chọn, sáng tạo nên những sản phẩm theo khả năng.

Ý nghĩa sâu sắc của STEAM còn nằm ở việc nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá và lòng tự tin cho trẻ. Khi đối mặt với một thử thách trong quá trình thực hiện dự án, trẻ buộc phải suy nghĩ, thử nghiệm và thậm chí là chấp nhận thất bại để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Việc ứng dụng STEAM trong giờ học giúp trẻ tự tin, tăng cường khả năng giao tiếp.

Tại Trường Mầm non Đồng Thịnh (xã Sông Lô), STEAM đã được triển khai một cách bài bản, sáng tạo, gắn liền với các giá trị văn hóa bản địa, góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Một giờ học STEAM với chủ đề “Tết và mùa xuân”, các bé lớp 5 tuổi đã cùng nhau thiết kế mô hình cây bông làng Thượng Yên – một biểu tượng thiêng liêng của quê hương Sông Lô. Việc đưa nét đẹp truyền thống vào lớp học không chỉ giúp tiết học thêm phần gần gũi mà còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương cho các em ngay từ những ngày đầu đời.

Trẻ được tiếp cận, hình thành khả năng quan sát tỉ mỉ và tư duy logic ngay từ nhỏ sẽ là khởi nguồn cho những sáng tạo trong tương lai.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Hiền Lương - Hiệu trưởng nhà trường, việc triển khai chuyên đề này luôn được định hướng sát sao để phù hợp với từng lứa tuổi, tạo môi trường để trẻ tự tin trình bày ý tưởng của mình. Hình ảnh những cậu bé, cô bé dõng dạc đứng trước đám đông thuyết trình về “công trình” vừa hoàn thiện chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự trưởng thành về bản lĩnh và khả năng giao tiếp. Những âm thanh thảo luận hay tiếng cười giòn giã của trẻ khi một mô hình được hoàn thiện chính là thước đo chính xác nhất cho sự thành công của một tiết học STEAM đúng nghĩa.

Tại Trường Mầm non Đồng Thịnh, việc đẩy mạnh ứng dụng STEAM không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cả thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ mà còn là bước đột phá trong chuyển đổi số và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

“Tre già măng mọc”, những mầm non được nuôi dưỡng trong môi trường chú trọng thực hành và sáng tạo hôm nay chính là tiền đề vững chắc cho một tương lai rạng rỡ. Những sản phẩm STEAM dù còn đơn sơ, vết dán còn chút lem nhem, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một bầu trời sáng tạo và tình yêu đối với cội nguồn dân tộc. Hành trình khơi nguồn sáng tạo từ những lớp học này chắc chắn sẽ là bệ phóng hoàn hảo để những ước mơ của trẻ thơ bay cao, bay xa hơn nữa trên con đường chinh phục tri thức, đưa sự nghiệp “trồng người” vững vàng tiến vào kỷ nguyên số.

Lê Hoàng