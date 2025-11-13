Quốc phòng - An ninh
Khởi tố 705 vụ án, 1.145 bị can phạm tội về ma túy

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, năm 2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, khởi tố 705 vụ án với 1.145 bị can phạm tội liên quan đến ma túy, giảm 354 vụ so với năm 2024.

Các bị can chủ yếu bị khởi tố về các tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (341 vụ, 409 bị can); “Mua bán trái phép chất ma túy” (206 vụ, 425 bị can); “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (80 vụ, 229 bị can) và “Sử dụng trái phép chất ma túy” (70 vụ, 70 bị can).

Khởi tố 705 vụ án, 1.145 bị can phạm tội về ma túy

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Đào Phúc Chiến, sinh năm 1982, ở xã Phù Ninh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cùng tang vật

Điển hình, hồi 00 giờ 50 phút ngày 26/6/2025, tại Km104+400 quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng bắt quả tang Cao Mạnh Tiến (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Mai Sơn, tỉnh Sơn La) và Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1993, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) có hành vi vận chuyển trái phép 29.721,94 gam Methamphetamine. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên.

Trước đó, hồi 15 giờ ngày 20/5/2025, tại quốc lộ 2, khu vực trước quán cà phê Bốn Mùa, khu Bãi Thơi, xã Phù Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh bắt quả tang Đào Phúc Chiến (sinh năm 1982, trú tại xã Phù Ninh) tàng trữ trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 100,031 gam. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Huy Thắng


