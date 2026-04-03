Khởi tranh Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026

Ngày 3/4, tại Sân khấu ngoài trời Công viên Văn Lang, Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tổ chức khai mạc Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026 với chủ đề “Non sông liền một dải”.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hồ Chí Minh trao cờ điều hành cuộc đua cho đơn vị tổ chức.

Tới dự lễ khai mạc về phía Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Ban tổ chức giải tặng kỷ niệm chương cho đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ - đơn vị đồng hành tổ chức giải đấu.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt sau lễ khai mạc.

Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026 thu hút 112 tay đua (13 tay đua quốc tế) đến từ 16 câu lạc bộ xe đạp hàng đầu.

Giải diễn ra từ ngày 3 - 30/4, lộ trình dài 2.757km với tổng cộng 25 chặng, đi qua nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, khởi tranh tại tỉnh Phú Thọ và về đích tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/4/2026.

Ban tổ chức trao áo vàng cho tay đua Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Tại tỉnh Phú Thọ diễn ra 2 chặng gồm. Chặng 1 diễn ra sáng 3/4 với cự ly 50km vòng quanh Công viên Văn Lang. Chặng 2 diễn ra sáng 4/4 với cự ly 105,5km (Phú Thọ - Hà Nội), xuất phát tại cổng Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Được lựa chọn là điểm khởi đầu cuộc đua đầy ý nghĩa “Non sông liền một dải”, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của tỉnh Phú Thọ mà còn là cơ hội để lan tỏa những tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh đất và người Phú Thọ thịnh tình, thân thiện, hiếu khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức trao áo cam cho tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) - vận đông viên Việt Nam xuất sắc nhất.

Ngay sau lễ khai mạc, các tay đua đã tham gia tranh tài ở chặng 1 với lộ trình vòng quanh Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), tổng cự ly 50km. Các vận động viên xuất phát tại Sân khấu ngoài trời Công viên Văn Lang, di chuyển theo hướng đường Trần Phú, rẽ phải vào đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tiên Dung trước khi trở lại vị trí xuất phát hoàn thành mỗi vòng đua.

Ban tổ chức trao giải đồng đội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Giải đua được tổ chức nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (2/7/1976 - 2/7/2026).

Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế là giải đua xe đạp danh giá, mang đậm dấu ấn truyền thống của thể thao Việt Nam. Không chỉ là sân chơi thể thao đỉnh cao, giải còn góp phần kết nối các vùng miền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức và Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã trao tặng kinh phí 150 triệu đồng hỗ trợ cho các học sinh hiếu học của tỉnh Phú Thọ.

Đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á trao quà cho các em học sinh hiếu học.

Kết thúc chặng đua, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tay đua xuất sắc nhất. Trong đó, vận động viên Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) xuất sắc giành áo vàng và áo xanh; vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giành áo cam - vận động viên Việt Nam xuất sắc nhất; vận đông viên Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) giành áo trắng - VĐV dưới 20 tuổi có thành tích tốt nhất.

Đối với thành tích tập thể: giải Nhất - Quân Khu 7, giải Nhì - Tập đoàn Lộc Trời An Giang, giải Ba - Kenda Đồng Nai.

Đức Anh