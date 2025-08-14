Không chỉ ô tô, Hyundai cũng tham gia thị trường tivi

Khi nhắc đến Hyundai, nhiều người thường nghĩ ngay đến những mẫu ô tô nổi tiếng như Ioniq và Santa Fe mà không biết rằng họ cũng sản xuất tivi.

Có lẽ ít ai biết rằng Hyundai xuất hiện cả trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, đặc biệt là tivi. Một trong những điểm nhấn của hãng trên thị trường chính là việc tiên phong giới thiệu TV 3D tại Nhật Bản vào năm 2008, trước khi Samsung ra mắt những chiếc TV LED 3D sản xuất hàng loạt đầu tiên vào năm 2010.

Những chiếc Smart TV mang thương hiệu Hyundai chỉ được bán ở một số thị trường.

Mặc dù không rõ thời điểm chính xác Hyundai thành lập bộ phận thiết bị gia dụng, tuy nhiên công ty đã sản xuất thiết bị điện tử từ giữa những năm 1980. Dẫu vậy, tivi mang thương hiệu Hyundai chưa bao giờ được bán tại Mỹ mà chưa rõ lý do. Thay vào đó, người tiêu dùng Mỹ có thể tiếp cận trải nghiệm truyền hình của Hyundai thông qua ứng dụng Channel Hyundai ra mắt vào tháng 9/2020, nhưng được tích hợp vào hệ sinh thái ứng dụng Smart TV của LG và Samsung.

Những quốc gia có thể mua tivi Hyundai

Hiện tại, Hyundai phân phối tivi tại nhiều quốc gia như Úc, Nga, Mexico, Peru, Ai Cập, Ấn Độ, Philippines, Tunisia, Maroc, Sudan và Yemen. Hãng dường như chưa bán tivi tại Nhật Bản, ngoại trừ một mẫu TV 3D sản xuất cho một nhà bán lẻ địa phương.

Dòng tivi của Hyundai không cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu cao cấp, tuy nhiên công ty vẫn cung cấp sản phẩm với thiết kế và công nghệ hiện đại. Hãng cung cấp các mẫu Smart TV LED Ultra HD và QLED, hợp tác với các công ty khác để tích hợp các tính năng thông minh. Các sản phẩm của Hyundai chạy trên hệ điều hành webOS TV của LG, Android 11 và Roku, cũng như Tizen của Samsung cho thị trường Úc và Yandex cho thị trường Nga.

Một số sản phẩm nổi bật từ thương hiệu tivi Hyundai có thể kể đến như Smart TV LED UHD 4K 65 inch tích hợp CPU A55 lõi tứ và trợ lý AI ThinQ của LG, cùng với Smart TV UHD Tizen QLED 50 inch hỗ trợ 4K và HDR10. Hyundai cũng cung cấp các sản phẩm giá cả phải chăng thuộc dòng E với các kích thước 24 inch, 32 inch và 43 inch, cùng dòng Bold với các Smart TV 32 inch, 43 inch, 50 inch và 55 inch chạy Android 11, tích hợp công nghệ âm thanh Dolby Audio và hỗ trợ HDR.

Nguồn vov.vn