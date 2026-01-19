Không để thông tin xấu độc làm nhiễu loạn dư luận

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xấu độc trên không gian mạng còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Trước thực tế đó, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhanh chóng xác minh, xử lý vi phạm

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, hoạt động phát tán thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước có diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, do thiếu hiểu biết, một bộ phận người dân đã vô tình phát tán các thông tin xấu độc của các đối tượng thù địch, gây hoang mang trong dư luận.

Như ngày 27/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phát hiện tài khoản Facebook “Đào C.T” đăng tải bài viết có nội dung bôi nhọ, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tài khoản này thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết từ các trang, hội, nhóm có nội dung phức tạp về chính trị như “VIỆT NAM BIỂU TÌNH”, “DÂN OAN VIỆT NAM”, “Thoibao.de” (của đối tượng phản động Lê Trung Khoa), tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Công an làm việc với Đ.M.T

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định tài khoản Facebook nêu trên do Đ.M.T, sinh năm 1979, trú tại phố Tân Tiến, xã Thanh Sơn quản lý. Đ.M.T hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, được phân tích, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm, Đ.M.T đã nhận thức được hành vi sai trái, tự giác gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Xuân Lãng làm việc với ông V.V.L, sinh năm 1970, trú tại thôn Đại Phúc 2, xã Xuân Lãng về việc thường xuyên đăng tải, chia sẻ một số bài viết, video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật từ các trang của đối tượng phản động ở nước ngoài.

Sau khi được lực lượng chức năng phân tích, làm rõ, ông V.V.L đã nhận thức được hành vi sai trái, tự giác gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Trên đây chỉ là vài trong số rất nhiều vụ việc liên quan đến hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trong thời gian gần đây. Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong năm 2025, các đơn vị Công an tỉnh đã đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều tài khoản ẩn danh đăng tải thông tin sai sự thật, câu “view”, gỡ bỏ hàng trăm bài viết liên quan đến ANTT; gọi hỏi, làm việc với hơn 400 trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung xấu độc, sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, xâm phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân; trong đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 32 trường hợp, với tổng số tiền 175.750.000 đồng.

Bên cạnh đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook có đông thành viên tham gia trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện 101 tin, bài viết, hình ảnh có nội dung gây phức tạp tình hình, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, liên quan đến các vụ việc đang được giải quyết, tình hình sáp nhập đơn vị hành chính các cấp... Công an tỉnh đã chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

Chủ động các biện pháp phòng ngừa

Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, Đội trưởng Đội 2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cho biết, qua thực tiễn các vụ việc cho thấy, các đối tượng thù địch thường triệt để lợi dụng những sự kiện nổi bật hoặc các vụ việc phức tạp để thổi phồng, bóp méo bản chất, lồng ghép các luận điệu chống phá.

Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok, Threads đã tạo điều kiện để thông tin tiêu cực lan truyền với tốc độ rất nhanh, phạm vi rộng, tác động mạnh đến tâm lý xã hội. Đáng chú ý, nhiều nội dung được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhất là deepfake, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt thật - giả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an cấp xã.

Để đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc, trong thời gian tới, Công an tỉnh, trong đó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm nòng cốt, sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình; chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động tán phát thông tin xấu độc, sai sự thật; tuyên truyền xuyên tạc tình hình trong nước; chống Đảng, Nhà nước; phá hoại tư tưởng; công kích, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự.

Đồng thời, chủ động nắm bắt phản ứng của dư luận, cộng đồng mạng trước các sự kiện chính trị, các thông tin nhạy cảm về an ninh, trật tự để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, không để bị động, bất ngờ.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng tại Trường THPT Chân Mộng.

Dự báo trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hoạt động tuyên truyền chống phá, đăng tải thông tin giả, thông tin sai sự thật sẽ còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng; chủ động phát hiện sớm các yếu tố, thông tin tác động đến ANQG, TTATXH; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nổi, đối tượng trong diện quản lý; xác minh, truy vết nhanh các trường hợp có hành vi đăng tải thông tin xấu độc để phối hợp xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan truyền thông, đội ngũ KOL, quản trị viên các hội, nhóm tăng cường đăng tải tin, bài, video, hình ảnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; về kết quả xử lý các hành vi vi phạm Luật An ninh mạng, qua đó nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân, góp phần phòng ngừa, hạn chế việc lợi dụng không gian mạng để đăng tải thông tin xấu độc, phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia; từng bước “phủ xanh” không gian mạng bằng những thông tin tích cực.

Huy Thắng