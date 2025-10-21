Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 16 độ C

Dự báo, trong ngày và đêm 21/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, có nơi dưới 16 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 21/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Tại trạm Bạch Long Vỹ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, trong ngày và đêm 21/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 16 độ C. Ảnh: TN

Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng, Thanh Hóa là 19 – 22 độ C; khu vực trung du, vùng núi là 17 – 19 độ C; Vùng núi cao dưới 16 độ C. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ 19 – 22 độ C.

Dự báo, ngày và đêm 21/10 khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ C, vùng núi và trung du 17 – 19 độ C, vùng núi cao dưới 16 độ C. Nhiệt độ trung bình 23 – 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Ngày và đêm 22/10 khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 19 – 21 độ C, vùng núi và trung du 17 – 19 độ C, vùng núi cao dưới 16 độ C. Nhiệt độ trung bình 22 – 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.Từ đêm 22/10, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng ở khu vực này.

Cùng với đó, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nông nghiệp, đổ gãy cây cối, hư hại nhà cửa, ảnh hưởng giao thông và hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ ngập úng vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Đặc biệt, thời tiết lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 – 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 – 10, giật cấp 12, sóng cao 3 – 5 m; gần tâm bão 5 – 7 m, biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 – 9, biển động mạnh, sóng cao 2 – 4 m.

Khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn) gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3 – 5 m, biển động mạnh.

Nguồn baotintuc.vn