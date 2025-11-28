Khu di tích lịch sử Đền Hùng tập huấn tuyển chọn ông Từ, phụ Từ

Trong 2 ngày 28-29/11, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức lớp tập huấn kiến thức để tuyển chọn ông Từ, phụ Từ năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có 22 người là hội viên Hội Người cao tuổi 2 xã Hy Cương, Lâm Thao.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, những người tham gia thi tuyển được truyền đạt kiến thức lịch sử về Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thời đại Hùng Vương, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; nội quy, quy chế, quy định của Khu di tích; tìm hiểu thực tế tại các đền, chùa trên núi Nghĩa Lĩnh, đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ; tìm hiểu công tác quản lý, hướng dẫn, tổ chức nghi lễ dâng hương...

Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Thông qua chương trình tập huấn, thi tuyển nhằm lựa chọn các ông Từ, phụ Từ có đủ tiêu chuẩn, kiến thức để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn đồng bào và du khách thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên theo truyền thống của dân tộc Việt Nam tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, góp phần phát huy các giá trị văn hoá lịch sử truyền thống của dân tộc.

Các hội viên Hội Người cao tuổi 2 xã Hy Cương, Lâm Thao tham gia lớp tập huấn.

Sau lớp tập huấn, Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ tổ chức thi tuyển để lựa chọn 4 ông Từ và mỗi đền 1 - 2 phụ Từ.

Hồng Nhung