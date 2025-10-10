Khủng hoảng chính trị Pháp: Tổng thống Macron họp khẩn để chọn thủ tướng mới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng phái tại điện Elysee vào chiều 10/10, trong bối cảnh đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị và Paris đang chờ đợi quyết định bổ nhiệm thủ tướng mới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 10/10, ông Macron đã gửi lời mời tới tất cả các đảng có đại diện trong Hạ viện, ngoại trừ đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) và đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI). Cuộc gặp dự kiến diễn ra lúc 14h30 (giờ địa phương), được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm tham vấn và tìm kiếm đồng thuận trước khi Tổng thống công bố quyết định bổ nhiệm thủ tướng.

Thủ tướng từ nhiệm Sebastien Lecornu cho biết hôm 8/10 rằng các cuộc thương lượng giữa chính phủ và phe đối lập đã đạt “kết quả tích cực”, đồng thời khẳng định Tổng thống Macron có thể chỉ định người đứng đầu chính phủ mới ngay trong tối 10/10.

Pháp rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị hôm 6/10 sau khi ông Lecornu bất ngờ tuyên bố từ chức thủ tướng, chỉ 14 giờ sau khi công bố thành phần nội các mới. Dù vậy, ông Lecornu đã đồng ý tạm thời ở lại điều hành chính phủ để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước cho tới khi có thủ tướng kế nhiệm.

Người được bổ nhiệm thay ông Lecornu sẽ là Thủ tướng thứ ba của Pháp chỉ trong vòng chưa đầy một năm, phản ánh tình trạng bất ổn chính trị kéo dài. Vị thủ tướng mới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong đó có việc điều hành một quốc hội chia rẽ sâu sắc và thúc đẩy thông qua ngân sách quốc gia trong bối cảnh căng thẳng chính trị ngày càng gia tăng.

Các nhà quan sát chính trị tại Paris nhận định Tổng thống Macron có thể chọn một gương mặt thuộc phe trung dung, thậm chí không loại trừ khả năng ông Sebastien Lecornu được tái bổ nhiệm. Một kịch bản khác là lựa chọn một nhân vật kỹ trị, nhằm tạo sự trung lập và giảm căng thẳng giữa các phe phái trong Quốc hội.

Mặc dù là người trực tiếp dẫn dắt các cuộc đàm phán với phe đối lập trong tuần qua, ông Lecornu không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về danh tính thủ tướng tương lai. Ông chỉ cho biết bản dự thảo ngân sách có thể sẵn sàng để trình chính phủ mới vào ngày 13/10.

Trong khi tình hình khủng hoảng tiếp tục phủ bóng lên chính trường, Tổng thống Macron vẫn chưa có phát biểu chính thức nào trước công chúng. Truyền thông Pháp nhận định việc ông triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo các đảng phái cho thấy nỗ lực củng cố tính chính danh cho quyết định bổ nhiệm sắp tới.

Các nhà quan sát cho rằng việc lựa chọn nhân vật kế nhiệm vị trí thủ tướng sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định chính trị của Pháp trong giai đoạn tới, đặc biệt khi chính phủ phải nhanh chóng thông qua ngân sách quốc gia và đối mặt với những thách thức lớn cả trong lẫn ngoài nước.

