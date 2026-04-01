Kiểm tra các điều kiện tổ chức Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 1/4, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo báo cáo của xã Đại Đình, Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 4/4/2026 (tức ngày 15 - 17 tháng Hai âm lịch), gồm 2 phần chính là phần lễ và phần hội.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như lễ cáo, rước kiệu, khai mạc và lễ tạ, thể hiện lòng thành kính của Nhân dân đối với Quốc Mẫu Tây Thiên. Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, tạo không khí sôi động đầu Xuân.

Phát biểu chỉ đạo công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện toàn bộ các hạng mục; chủ động xây dựng kịch bản tổ chức chi tiết, khoa học, bảo đảm tính đồng bộ và chuyên nghiệp. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng công tác đón tiếp, phục vụ đại biểu và du khách, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, văn minh. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, siết chặt quản lý cư trú, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Mục tiêu là đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, du khách.

Đối với hoạt động dịch vụ trong khu di tích, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần quản lý chặt chẽ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo, ép giá du khách. Đồng thời, chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn cảnh quan, môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân và du khách thập phương.

Đặng Thưởng- Mạnh Khiêm