Kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 11/6, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và thành viên đoàn công tác nghe báo cáo nhanh tại điểm thi THPT Hùng Vương, phường Phú Thọ.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và kiểm tra tại điểm thi THPT Hùng Vương và điểm thi Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (phường Phú Thọ).

Đối với điểm thi THPT Hùng Vương có tổng số 696 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 9 thí sinh được miễn thi). Điểm thi bố trí 30 phòng thi, 2 phòng dự phòng; tổng số cán bộ giáo viên, lực lượng tham gia làm công tác thi là 99 người.

Điểm thi Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh có tổng số 203 thí sinh đăng ký dự thi; có 9 phòng thi, 1 phòng dự phòng; 40 cán bộ, giáo viên, lực lượng tham gia làm công tác thi.

Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hai điểm thi được triển khai kỹ lưỡng, chu đáo. Các điểm thi đã rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng dự phòng, hệ thống điện, thông tin liên lạc cùng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm thi.

Đoàn công tác kiểm tra sơ đồ phòng thi tại điểm thi THPT Hùng Vương.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc quy chế thi, lưu ý những điểm mới tới cán bộ, giáo viên và học sinh; đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của các điểm thi trong công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đồng chí đề nghị các điểm thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế thi; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong các khâu tổ chức thi. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tại điểm thi, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Các lực lượng công an, y tế, điện lực và các đơn vị liên quan duy trì chế độ trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để bảo đảm an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực thi. Ngoài ra, các điểm thi cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa hoặc gặp sự cố đột xuất, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em hoàn thành kỳ thi.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất tại điểm thi Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã gửi lời động viên tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế, đạt kết quả cao.

Đức Anh