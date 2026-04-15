Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại các trường học vùng khó 2 xã Lương Sơn, Liên Sơn

Chiều 15/4, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã kiểm tra thực tế tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và công tác dạy học tại Trường TH&THCS Trường Sơn (xã Lương Sơn) và Trường TH&THCS Hợp Hòa (xã Liên Sơn).

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất trường TH&THCS Hợp Hòa (xã Liên Sơn).

Qua kiểm tra cho thấy, mặc dù các trường đã nỗ lực duy trì chất lượng giáo dục, song vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Tại Trường TH&THCS Trường Sơn, nhà trường đang thiếu vị trí Hiệu trưởng từ tháng 12/2025, ảnh hưởng đến công tác điều hành chung. Bên cạnh đó, đơn vị còn thiếu giáo viên các môn Tiếng Anh, Nghệ thuật; trang thiết bị dạy học các khối lớp 4, 5 chưa được cấp phát đầy đủ. Việc tổ chức hoạt động tập thể cũng gặp khó khăn do trường có hai điểm cách nhau 2,5 km, tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số cao.

Trong khi đó, Trường TH&THCS Hợp Hòa đang thiếu giáo viên cục bộ do một số cán bộ nghỉ hưu, đi biệt phái. Cơ sở vật chất tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Kết quả khảo sát học sinh lớp 9 thi thử vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 của trường còn thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh, xếp thứ 557/626, tạo áp lực lớn trong giai đoạn ôn tập cuối cấp.

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường TH&THCS Trường Sơn (xã Lương Sơn).

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền 2 xã Lương Sơn, Liên Sơn cho biết, phần lớn phụ huynh đi làm ăn xa tại các khu công nghiệp dẫn đến việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, đôn đốc học sinh học tập tại nhà còn hạn chế.

Trước thực trạng còn gặp nhiều khó khăn, các trường kiến nghị sớm kiện toàn đội ngũ quản lý, bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu nhằm ổn định tâm lý cho đội ngũ sư phạm; hỗ trợ kinh phí sửa chữa thiết bị hư hỏng, đầu tư thêm phòng máy tính; xem xét điều chỉnh thời gian hoàn thiện hồ sơ khối 9 phù hợp với tiến độ thực tế.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường TH&THCS Trường Sơn (xã Lương Sơn) báo cáo công tác giáo dục của nhà trường với đoàn công tác.

Kết luận buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở GD&ĐT ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của chính quyền địa phương và các trường trong việc khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động dạy và học. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, Sở yêu cầu các trường tập trung nâng cao chất lượng ôn tập, phân loại học sinh để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, đặc biệt đối với học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT; chú trọng đào tạo nghề, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và giảng dạy; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện xã Lương Sơn phát biểu ý kiến tại chương trình làm việc.

Đoàn công tác tiếp thu các kiến nghị để tham mưu các cơ quan liên quan sớm có phương án giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho học sinh và giáo viên.

Công tác kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực tế tại các địa bàn còn khó khăn, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025–2030.

Hồng Duyên