Kiên quyết xóa bỏ lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt

Ngay từ đầu năm 2025, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có tuyến đường sắt đi qua phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú đẩy mạnh công tác rà soát, lập kế hoạch rào thu hẹp, xóa bỏ các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, qua đó lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành trật tự, an toàn giao thông.

Phường Phong Châu kiên quyết lập lại trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn

Ông Đỗ Tuấn Tú, Phó trưởng phòng kế hoạch – kinh doanh, Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú cho biết : Trong quá trình triển khai, đơn vị cũng gặp một số khó khăn, chủ yếu là do người dân đã quen với việc đi lại thuận lợi qua lối mở mà quên đi những tiềm ẩn mất ATGT, khi bị ngăn lại sẽ có những phản ứng tiêu cực.

Đến nay, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện rào thu hẹp và xóa bỏ 22 lối đi tự mở qua đường sắt, đây là những lối đi hình thành chủ yếu do người dân tự ý mở để phục vụ sản xuất nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa hoặc rút ngắn quãng đường đi lại. Việc tồn tại các lối đi này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý hành lang an toàn đường sắt mà còn tiềm ẩn nguy cơ xung đột giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Theo ông Dương Văn Dũng, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, phường Phong Châu thì: Trên địa bàn phường thời gian qua còn tồn tại một số điểm, chúng tôi đã phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh tiến hành làm rào chắn toàn bộ những số lối tự phát với tinh thần cương quyết để đảm bảo an toàn giao thông...

22 lối mở tự phát trái phép trên đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT đã được các lực lượng chức năng kiên quyết xóa bỏ.

Với cách làm quyết liệt, bài bản đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành rào thu hẹp và xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở, từ đó tiếp tục củng cố trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương và tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn.

Hội- Quân