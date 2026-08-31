Giá vàng hôm nay 31-8: Vàng chịu áp lực khi chờ dữ liệu việc làm Mỹ

2026-08-31 09:45:00 Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi nhà đầu tư thận trọng chờ loạt dữ liệu việc làm Mỹ, trong đó báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 được công bố vào cuối tuần này.

Gỡ “nút thắt” hạ tầng giữa hai dự án ở Lương Sơn

2026-08-31 07:37:00 baophutho.vn Hơn một năm qua, hệ thống hàng rào tôn và biển quảng cáo tại khu vực giáp ranh giữa Dự án Khu nhà ở Riverview Lương Sơn và Dự án Khu nhà ở do...

Đảm bảo an toàn dịch bệnh trên đồng ruộng

2026-08-30 15:04:00 baophutho.vn Xác định công tác bảo vệ thực vật là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực, ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường...

Sẵn sàng bàn giao mặt bằng để thi công đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh...

2026-08-30 13:41:00 baophutho.vn Ngày 30/8, xã Tam Dương Bắc huy động các lực lượng để phối hợp, hỗ trợ một hộ dân tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đầu tư...

Duy trì sản xuất kinh doanh trong dịp nghỉ lễ

2026-08-30 11:25:00 baophutho.vn Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khi hàng triệu người dân trên cả nước tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, thì tại nhiều...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao...

2026-08-30 10:17:00 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 29/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công...

Giá vàng hôm nay 30-8: Vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng

2026-08-30 09:26:00 Sáng 30-8, giá vàng miếng trong nước đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, trong khi giá vàng thế giới cũng lao dốc.

Khi rừng được “nuôi lớn”

2026-08-30 07:43:00 baophutho.vn Phát triển rừng gỗ lớn đang được Phú Thọ xác định là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị kinh tế của rừng, cải thiện sinh kế cho người...

Phùng Nguyên phát triển sản xuất gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

2026-08-29 18:45:00 baophutho.vn Từ vùng chuyên canh rau màu truyền thống, xã Phùng Nguyên đang từng bước hình thành phương thức sản xuất hàng hóa an toàn, giảm tác động đến...