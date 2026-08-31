Kinh tế
Ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp

baophutho.vn Phú Thọ đang tích cực chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp thông minh, nhằm tối ưu hóa năng suất, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo ra nông sản an toàn, phát triển nông nghiệp bền vững.

Khi rừng được “nuôi lớn”

Khi rừng được “nuôi lớn”
2026-08-30 07:43:00

baophutho.vn Phát triển rừng gỗ lớn đang được Phú Thọ xác định là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị kinh tế của rừng, cải thiện sinh kế cho người...

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