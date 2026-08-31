Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi nhà đầu tư thận trọng chờ loạt dữ liệu việc làm Mỹ, trong đó báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 được công bố vào cuối tuần này.
baophutho.vn Hơn một năm qua, hệ thống hàng rào tôn và biển quảng cáo tại khu vực giáp ranh giữa Dự án Khu nhà ở Riverview Lương Sơn và Dự án Khu nhà ở do...
baophutho.vn Xác định công tác bảo vệ thực vật là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực, ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường...
baophutho.vn Ngày 30/8, xã Tam Dương Bắc huy động các lực lượng để phối hợp, hỗ trợ một hộ dân tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đầu tư...
baophutho.vn Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khi hàng triệu người dân trên cả nước tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, thì tại nhiều...
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 29/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công...
Sáng 30-8, giá vàng miếng trong nước đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, trong khi giá vàng thế giới cũng lao dốc.
baophutho.vn Phát triển rừng gỗ lớn đang được Phú Thọ xác định là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị kinh tế của rừng, cải thiện sinh kế cho người...
baophutho.vn Từ vùng chuyên canh rau màu truyền thống, xã Phùng Nguyên đang từng bước hình thành phương thức sản xuất hàng hóa an toàn, giảm tác động đến...
baophutho.vn Tăng cường quản lý an ninh, trật tự (ANTT) trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là đất san lấp, có vai trò quan trọng trong bảo đảm kỷ...