Nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng, xử lý dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi

Sau sáp nhập, Hiền Lương là một trong những xã có số hộ chăn nuôi và tổng đàn lợn tương đối lớn, trong đó có 859 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 2 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Tổng đàn lợn toàn xã hiện tại khoảng 23.000 con. Từ ngày 1/7 đến nay, tại một số khu trên địa bàn xã xuất hiện tình trạng lợn ốm, chết với số lượng hơn 100 con. Sau khi phát hiện tình trạng trên, UBND xã đã nhanh chóng thông báo đến Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản để cử cán bộ lấy mẫu xét nghiệm trên lợn và có kết quả dương tính với dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Đoàn công tác Chi cục Thú y vùng 1, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ trao đổi các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với lãnh đạo xã Hiền Lương.

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay khi được thông báo trên địa bàn xảy ra tình trạng lợn ốm, chết hàng loạt, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn mua sắm trang, thiết bị, vật tư phòng dịch như: Thuốc khử trùng tiêu độc, cân, bình xịt, quần áo bảo hộ... để hỗ trợ các hộ chăn nuôi vận chuyển, tiêu hủy số lợn bị ốm, chết. Xã cũng xác định 2 điểm tiêu hủy, chôn lấp cách xa khu dân cư và khu vực chăn nuôi; thành lập các tổ tiêm phòng, khử trùng tiêu độc, tiêu hủy lợn bị mắc bệnh DTLCP; thành lập các tổ tuần tra lưu động ngăn ngừa hành vi bán tháo, bán trộm lợn ra thị trường; triển khai ký cam kết với các hộ chăn nuôi yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, đặc biệt là bệnh DTLCP.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản, từ đầu năm đến hết ngày 15/7, dịch bệnh DTLCP đã xảy ra ở 19 xã trên địa bàn tỉnh với 159 hộ phát hiện lợn mắc bệnh. Tổng số lợn phải tiêu hủy lên đến 849 con, tương đương 56 tấn. Chỉ tính từ ngày 1/7 đến nay, có 10 xã xuất hiện ổ bệnh DTLCP tại 38 hộ, số lợn bị tiêu hủy là 252 con. Tính đến trưa 16/7, đã có 7 xã công bố dịch, 17 xã có ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Ngay sau khi dịch bệnh DTLCP bùng phát và lây lan rộng trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; đăng ký nhu cầu hóa chất khử trùng tiêu độc để khử trùng khu vực chăn nuôi và vùng đang xảy ra dịch bệnh; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mức độ nguy hại của dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch...

Để nhanh chóng xử lý các ổ bệnh DTLCP, khoanh vùng dập dịch, không để lây lan ra diện rộng và hướng dẫn bà con phòng, chống dịch có hiệu quả cao, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập 2 tổ công tác và 8 tổ chuyên môn, thành phần gồm các cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y trước đây trực tiếp xuống các xã, phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, tiêu hủy đối với các hộ có lợn mắc bệnh...

Theo nhận định của Chi cục Thú y vùng 1, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Nguyên nhân chính khiến bệnh DTLCP lây lan nhanh và rộng như hiện nay chủ yếu là do tâm lý chủ quan của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chưa chủ động tiêm phòng vắc xin. Loại vắc xin hiện nay chỉ dùng được cho lợn thịt, không có tác dụng đối với lợn nái, lợn con. Bên cạnh đó, vi rút DTLCP đã chuyển sang biến thể mới, loại vắc xin hiện nay không có tác dụng đối với biến thể này. Thời gian qua, giá lợn hơi luôn ở mức cao (65.000- 75.000 đồng/kg) khiến người dân tái đàn ồ ạt; hoạt động vận chuyển lợn thịt gia tăng. Đặc biệt, công tác kiểm soát giết mổ chưa được quản lý chặt chẽ, đây là nguồn lây lan chính đối với nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, trong đó có DTLCP. Từ đầu tháng 6 tới nay, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, mưa lớn kèm theo nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh bùng phát và lây lan nhanh.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, tỷ lệ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn ở mức cao, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa được kiểm soát chặt chẽ sẽ khiến cho dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan mạnh trong những tháng tiếp theo.

Tổ khử trùng tiêu độc xã Hiền Lương tiến hành khử trùng sau khi chôn lấp lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Để nhanh chóng khống chế, dập dịch và hạn chế tối đa bệnh dịch lây lan rộng, theo ông Hoàng Mạnh Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản: Chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và thiệt hại do dịch bệnh DTLCP, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đến các hộ, cơ sở chăn nuôi. Yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện tốt “5 không”: không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi lợn. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi cũng cần tạm dừng việc tái hoặc bổ sung đàn, thực hiện tốt giãn cách các lứa. Đặc biệt, cần triển khai quyết liệt, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ; tăng cường kiểm tra nguồn gốc lợn thịt đưa vào kinh doanh...

Hiện nay, tình hình dịch bệnh DTLCP đang diễn biến rất phức tạp trong cả nước, đã có 15/34 tỉnh, thành phố xuất hiện ổ dịch với trên 900 hộ có lợn mắc bệnh. Tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy đã vượt qua con số 30.000 con. Phú Thọ hiện là tỉnh có tổng đàn lợn lớn thứ 2 cả nước với xấp xỉ 1,8 triệu con. Để bảo đảm an toàn cho đàn lợn, các hộ, cơ sở chăn nuôi cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật, thống kê đầy đủ thiệt hại phục vụ công tác thống kê về sau.

Phan Cường