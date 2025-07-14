Kiểm tra tiến độ dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Chiều 14/7, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; dự án TBA 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối; dự án TBA 220kV Bá Thiện và đường dây đấu nối 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện đoạn tuyến qua xã Bình Tuyền. Cùng dự có lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tài chính, Xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra tiến độ dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại xã Bình Tuyền.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có chiều dài tuyến đường dây đi quan tỉnh Phú Thọ là 89,78 km; tổng số móng cột điện 195 vị trí. Đi qua địa bàn 18 xã, trong đó xã Bình Tuyền có 7 vị trí chân cột, 7 khoảng cột. Hiện, đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BT GPMB) và bàn giao mặt bằng thi công 100% vị trí chân cột cho chủ đầu tư; đối với diện tích dưới hành lang tuyến đường dây đã kiểm kê song 6,52 ha/70 hộ dân, đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 55 hộ, chi trả được 54/55 hộ.

Dự án TBA 220kV Bá Thiện và đường dây đấu nối 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện. Tổng diện tích thu hồi dự án là 6,7 ha, đã thực hiện xong công tác BT GPMB; đối với chân cột và đường dây đã thực hiện song 11/16 chân cột.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra thực địa khu tái định cư cho các hộ dân dành đất cho dự án tại xã Bình Tuyền.

Dự án TBA 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối, 10 vị trí chân cột của dự án đã bàn giao và đang thi công; đối với hành lang đã thực hiện công tác kiểm kê, xét duyệt nguồn gốc đất. Tuy nhiên, đến nay chưa lập, phê duyệt phương án BT GPMB, chưa chi trả tiền, chưa bàn giao mặt bằng hành lang tuyến cho chủ đầu tư.

Sau khi nghe chủ đầu tư, các sở, ngành và xã Bình Tuyền báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; dự án TBA 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối; dự án TBA 220kV Bá Thiện và đường dây đấu nối 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành và xã Bình Tuyền trong triển khai thực hiện các dự án. Đồng chí nhấn mạnh, dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; dự án TBA 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối; dự án TBA 220kV Bá Thiện và đường dây đấu nối 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện là dự án trọng điểm quốc gia, vì vậy các sở, ngành và địa phương chỉ bàn làm, không bàn lùi.

Để đảm bảo tiến độ các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo chung trong toàn tỉnh về thực hiện các chính sách BT GPMB theo địa bàn cũ. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sớm xác định giá đất khu vực Vĩnh Phúc cũ. Liên quan đến công tác tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương để xã Bình Tuyền lập quy hoạch tái định cư và giao chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với xã Bình Tuyền hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc di chuyển chỗ ở cho người dân. Về kinh phí tái định cư sẽ ứng nguồn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Sở Công Thương tăng cường công tác đôn đốc, thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày, bởi đây là dự án trọng điểm quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu xã Bình Tuyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí, đưa bộ máy chính quyền địa phương đi vào hoạt động trơn tru. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, bảo đảm các thủ tục hành chính của người dân được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Cùng với đó làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, trong đó, văn kiện báo cáo chính trị phải bảo đảm các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo, công tác an ninh quốc phòng...

Trần Tỉnh