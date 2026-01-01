Du lịch dịp cuối năm sôi động, tạo đà bứt phá cho năm 2026

Sự sôi động của du lịch cuối năm mang đến những tín hiệu tích cực, định hình diện mạo thị trường theo xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm, tạo đà tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch trong năm 2026.

Biểu diễn điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 với 4 ngày liên tục (từ 1/1 đến hết 4/1) mở ra một đợt cao điểm du lịch sớm ngay từ những ngày đầu năm.

Quỹ thời gian vừa đủ dài cho các chuyến xuất ngoại gần đồng thời là “thời điểm vàng” để du khách lựa chọn hành trình du lịch trong nước.

Không khí sôi động của thị trường du lịch là tín hiệu tích cực, tạo bước đệm cho sự bứt phá của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2026.

Xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm du lịch

Ghi nhận từ các công ty lữ hành, lượng khách quan tâm và đăng ký tour dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 đã gia tăng từ giữa tháng 11/2025. Vietravel dự kiến phục vụ khoảng 130.000 lượt khách trong dịp này. BenThanh Tourist và Vietluxtour cũng ghi nhận lượng khách đăng ký tăng từ 15% đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nhu cầu du lịch nội địa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong mùa cao điểm cuối năm.

Theo ông Phạm Anh Vũ (Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt), trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026, du khách là nhóm khách gia đình, nhóm bạn, các doanh nghiệp nhỏ ưu tiên lựa chọn hành trình nội địa từ 3-4 ngày với điểm đến gần, thời gian di chuyển nhanh.

Du khách miền Nam tiếp tục dành sự quan tâm lớn cho các hành trình ra miền Bắc và các điểm nghỉ dưỡng biển. Du khách miền Bắc có hai xu hướng, chọn du ngoạn vùng núi Tây Bắc để tận hưởng cảm giác mùa đông hoặc di chuyển vào phía Nam đến những vùng biển nắng ấm như: Phú Quốc, Bà Rịa Vũng Tàu, Nha Trang, Côn Đảo...

Bên cạnh các tour truyền thống, xu hướng lựa chọn những điểm đến còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, gắn với văn hóa bản địa và lễ hội cuối năm đang ngày càng rõ nét. Đáng nói, lượng khách sẵn sàng chi trả cao hơn cho các hành trình được thiết kế chỉnh chu, mang tính tận hưởng và dấu ấn cá nhân gia tăng trong dịp này.

Cáp treo Hòn Thơm vượt biển dài nhất thế giới tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo chia sẻ của bà Trần Phương Linh (BenThanh Tourist), thị trường du lịch Tết năm nay sôi động hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ở phân khúc du lịch nước ngoài, một số điểm đến được khách hàng quan tâm và đặt mua rất sớm, đặc biệt là các hành trình ra miền Bắc và các tuyến Đông Bắc Á, châu Âu, hành trình du thuyền Ovation of the Seas với các điểm đến Singapore-Penang (Malaysia)-Phuket (Thái Lan).

Các tour khám phá thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, Trùng Khánh, Thượng Hải, Cửu Trại Câu và các trấn cổ của Trung Quốc cũng thu hút khách Việt.

Nhiều công ty lữ hành đã thiết kế những lộ trình tham quan 2-4 ngày cực kỳ sát với nhu cầu thực tế của du khách miền Bắc với mức giá dao động từ 2-6 triệu đồng/người. Tour Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng-Làng chài Vạn Vĩ-Trúc Sơn cổ trấn (Trung Quốc) là lựa chọn của những khách có nhu cầu “xuất ngoại” ngắn ngày, khám phá sự giao thoa văn hóa biên giới và những khu phố cổ kính.

Các tour 2-3 ngày khám phá Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên để có những bức hình ấn tượng tại đồng hoa cải trắng, thung lũng mận và những di tích lịch sử hào hùng của vùng Tây Bắc hoặc tour săn mây Tà Xùa-Bắc Yên là lựa chọn của những người yêu thích sự lãng mạn hoặc thích chinh phục “sống lưng khủng long” và ngắm biển mây trắng ngút tầm mắt.

Năm nay, nhiều khách ưu tiên lựa chọn các dịch vụ chất lượng cao như: Nghỉ ở khách sạn 4-5 sao, giờ bay đẹp, xe ô tô chất lượng cao hay chọn các tour thiết kế riêng theo nhu cầu gia đình thay vì tour đại trà.

Điều này cho thấy xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm và tâm lý sẵn sàng chi trả cho những giá trị tinh tế đang trở thành cách tận hưởng mới của người dân trong dịp chào đón năm 2026.

Lựa chọn điểm đến gần, tour trong ngày

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đối với du khách ở Hà Nội, lựa chọn du lịch ngắn ngày vô cùng phong phú nhờ hạ tầng cao tốc hiện đại nối liền các tỉnh thành. Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình đang thu hút du khách khi có nhiều sự kiện cuối năm hoành tráng được tổ chức tại địa phương.

Chị Nguyễn Mai Phương (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, chỉ hơn 2 giờ lái xe, du khách đã có mặt tại Quảng Ninh để hòa mình vào không khí miền biển với Di sản Vịnh Hạ Long.

Đại nhạc hội Countdown 2026 quy mô tại Quảng trường 30/10 cùng màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ cũng là hoạt động thu hút du khách đến với vùng mỏ thời điểm này. Để phục hồi năng lượng sau một năm bận rộn, gia đình tôi dự định đi trải nghiệm suối khoáng nóng tại Yoko Onsen Quang Hanh giữa tiết trời rét đậm của miền Bắc được xem là liệu pháp thư giãn lý tưởng.

Cũng chọn đến Quảng Ninh để nghỉ lễ, nhưng gia đình anh Nguyễn Hoàng Vũ (phường Bách Khoa, Hà Nội) lại cùng nhau leo núi núi Yên Tử với hành trình du lịch tâm linh để cầu an đầu năm.

Mong muốn của các thành viên trẻ trong gia đình anh Vũ là “kiểm tra sức khỏe” với cung đường trekking khoảng 6km đường leo núi, trong khi người lớn tuổi và trẻ em có thể trải nghiệm tuyến cáp treo.

Tàu biểu Pacific World đưa khoảng 1.700 du khách đến Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Với nhiều gia đình, do quỹ thời gian nghỉ ngắn trong dịp Tết Dương lịch nên lựa chọn các điểm đến gần và trải nghiệm trong ngày. Do làm việc tại doanh nghiệp tư nhân, chị Nguyễn Thúy Mùi (phường Kim Mã, Hà Nội) chỉ được nghỉ 1 ngày Tết Dương lịch (thứ Năm) và thêm một ngày Chủ nhật, nên khó đi chơi xa. Vì vậy, gia đình chị Mùi ưu tiên những tour nội đô gọn nhẹ nhưng giàu trải nghiệm. “Chúng tôi chọn tour ‘Ký ức Cột cờ’ và chương trình trình diễn ‘Kinh đô Thăng Long’ ứng dụng công nghệ 3D mapping tại Hoàng thành Thăng Long. Hoạt động vừa đủ để vận động nhẹ, vừa kết hợp thưởng thức food-tour Hà Nội trong một ngày góp phần gắn kết các thành viên trong gia đình”, chị Thúy Mùi chia sẻ.

Ở khu vực ngoại thành, không gian du lịch Hà Nội dịp Tết Dương lịch cũng sôi động với nhiều sản phẩm mới, hướng tới trải nghiệm xanh, văn hóa và giáo dục truyền thống. Nổi bật trong số đó là không gian “Sắc hoa Tường Phiêu” tại thôn Tích Giang, xã Phúc Thọ. Đây là điểm đến kết hợp giữa tham quan, trải nghiệm và chọn mua hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu trang trí dịp Tết. Tại đây, du khách không chỉ được hòa mình vào không gian làng quê ven đô rực rỡ sắc xuân, mà còn có cơ hội tìm hiểu nghề trồng hoa, giao lưu với người dân địa phương và thưởng thức các đặc sản ẩm thực của vùng đất xứ Đoài.

Điểm du lịch Hạ Mỗ (xã Ô Diên) mang đến hành trình trải nghiệm theo hướng tìm hiểu văn hóa, giáo dục thông qua hoạt động tham quan với chủ đề “Con đường đạo học” tại Đền Văn Hiến. Du khách, đặc biệt là học sinh và gia đình đến đây để tiếp cận những giá trị truyền thống về tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo của vùng đất khoa bảng Thăng Long-Hà Nội.

Những du khách yêu thích tìm hiểu về di sản có thể lựa chọn tuyến du lịch “Con đường Di sản Nam Thăng Long-Hà Nội” đến Đình Nội Bình Đà (xã Bình Minh), làng nghề tăm hương (xã Ứng Thiên), làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen (xã Hồng Sơn), làng nghề Duyên Thái (xã Hồng Vân) nổi tiếng với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo...

Chuỗi điểm đến này không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm, mua sắm dịp đầu năm mà còn góp phần quảng bá chiều sâu văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững khu vực ngoại thành Hà Nội.

Sự sôi động của du lịch cuối năm và dịp Tết Dương lịch 2026 đang mang đến những tín hiệu tích cực, định hình diện mạo thị trường trong năm tới theo xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ đang trở thành bước đệm quan trọng, tạo đà cho tăng trưởng bền vững của ngành du lịch trong năm 2026.

Nguồn TTXVN