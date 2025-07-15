Chấp thuận dự án nhà ở xã hội cao tầng NO3 gần 600 tỷ đồng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 thuộc Khu nhà ở và Dịch vụ thương mại Minh Phương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (nay là phường Nông Trang).

Đây là một trong những dự án trọng điểm, hình thành khu nhà ở xã hội đồng bộ về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình kiến trúc thuộc dự án; từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu về nhà ở trên địa bàn thành phố Việt Trì theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030; đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 bao gồm: 11 công trình nhà ở chung cư (15 tầng) và công trình nhà bảo vệ có hình thức kiến trúc đẹp; cây xanh công cộng và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Khu nhà ở xã hội thấp tầng tại lô đất N02 thuộc Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, phường Nông Trang đã hoàn thiện và đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Tổng diện tích đất của Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 là 7.175,00m2 (0,7175 ha) được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 5/3/2025.

Tổng vốn đầu tư dự kiến dự án là 581,238 tỷ đồng. Thời hạn sử dụng đất ở của dự án là 50 năm, riêng người mua nhà sẽ được sử dụng đất với thời hạn lâu dài. Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ được xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về các thủ tục giao đất, cho thuê đất và kiểm soát việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.

Đối với nhà đầu tư được lựa chọn, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đồng thời phải đề xuất phương án quản lý, vận hành dự án hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

Bảo Thoa