Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chấp thuận dự án nhà ở xã hội cao tầng NO3 gần 600 tỷ đồng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 thuộc Khu nhà ở và Dịch vụ thương mại Minh Phương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (nay là phường Nông Trang).

Đây là một trong những dự án trọng điểm, hình thành khu nhà ở xã hội đồng bộ về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình kiến trúc thuộc dự án; từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu về nhà ở trên địa bàn thành phố Việt Trì theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030; đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 bao gồm: 11 công trình nhà ở chung cư (15 tầng) và công trình nhà bảo vệ có hình thức kiến trúc đẹp; cây xanh công cộng và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Chấp thuận dự án nhà ở xã hội cao tầng NO3 gần 600 tỷ đồng

Khu nhà ở xã hội thấp tầng tại lô đất N02 thuộc Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, phường Nông Trang đã hoàn thiện và đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Tổng diện tích đất của Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 là 7.175,00m2 (0,7175 ha) được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 5/3/2025.

Tổng vốn đầu tư dự kiến dự án là 581,238 tỷ đồng. Thời hạn sử dụng đất ở của dự án là 50 năm, riêng người mua nhà sẽ được sử dụng đất với thời hạn lâu dài. Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ được xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về các thủ tục giao đất, cho thuê đất và kiểm soát việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.

Đối với nhà đầu tư được lựa chọn, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đồng thời phải đề xuất phương án quản lý, vận hành dự án hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

Bảo Thoa


Bảo Thoa

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhà ở xã hội tỉnh Phú Thọ UBND tỉnh phường Nông Trang Việt Trì Thương mại Dịch vụ Thủ tướng chính phủ Hành quyết Bảo vệ môi trường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa
2025-08-09 10:40:00

baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...

Dòng vốn của những giấc mơ bền vững

Dòng vốn của những giấc mơ bền vững
2025-07-14 09:02:00

baophutho.vn Từ chương trình đầu tư công, 113 tỷ đồng đã và đang được đầu tư cho các xã vùng hồ sông Đà: Tiền Phong, Cao Sơn, Tân Pheo, Đức Nhàn - điểm đến...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long