Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội cho vay uỷ thác

Nguồn vốn chính sách ưu đãi của Nhà nước, thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã và đang trở thành công cụ đắc lực trong công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, hiệu quả của dòng vốn này được nhân lên nhờ vai trò ủy thác tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội (CTXH), tạo nên một mạng lưới đồng hành, hỗ trợ người dân vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Để quản lý và phát huy tốt nguồn vốn cho vay, đảm bảo nợ xấu luôn ở mức thấp, thời gian qua, Phòng Giao dịch NHCSXH Sông Lô đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Theo đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Sông Lô, giải pháp quan trọng nhất là thường xuyên phối hợp tốt với 4 tổ chức CTXH trực tiếp nhận uỷ thác với ngân hàng. Cùng với đó là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các xã để chỉ đạo các tổ chức CTXH cấp xã thực hiện tốt hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại cơ sở.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Sơn giao dịch với các tổ chức chính trị - xã hội ở điểm giao dịch Thục Luyện.

Phòng Giao dịch NHCSXH Sông Lô hiện có 231 tổ TK&VV phân bố ở các khu dân cư trên địa bàn 4 xã: Yên Lãng, Hải Lựu, Sông Lô và Tam Sơn do 4 tổ chức CTXH: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên quản lý với dư nợ đến hết tháng 9/2025 là trên 549,1 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp nhiều gia đình hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đánh giá cao tính dân chủ, công khai và trách nhiệm của các thành viên ban quản lý tổ TK&VV của khu, bà Bùi Thị Bang ở khu Đồng Tâm, xã Sông Lô cho biết: “Các thủ tục liên quan đến việc vay, trả lãi hàng tháng đều rất thuận tiện, đơn giản. Năm 2022, gia đình tôi được tạo điều kiện vay vốn chính sách ưu đãi dành cho hộ nghèo thông qua tổ chức Hội Cựu chiến binh.

Từ số tiền vay 100 triệu đồng, tôi đầu tư nuôi lợn nái và bò sinh sản. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh, nên đàn bò sinh trưởng tốt, trung bình mỗi năm tôi bán 4 con bê, thu lãi hơn 50 triệu đồng, cuộc sống cũng vơi đi phần vất vả”.

Từ nguồn vốn cho vay chương trình hộ nghèo, gia đình bà Bùi Thị Bang ở khu Đồng Tâm, xã Sông Lô đầu tư chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định.

Ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, để đảm bảo duy trì hoạt động tín dụng chính sách nói chung, trong đó có công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với các tổ chức CTXH các cấp trên địa bàn, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tổ chức thực hiện ký Văn bản liên tịch với 4 tổ chức CTXH cấp tỉnh.

Đồng thời, nhằm nâng cao nghiệp vụ ủy thác, Chi nhánh đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh, đến các phòng giao dịch để tập huấn, trao đổi nghiệp vụ công tác ủy thác đến lãnh đạo, cán bộ chuyên quản 4 tổ chức CTXH cấp tỉnh và cấp xã, cán bộ liên quan tại Hội sở tỉnh và 100% phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn.

Đến hết tháng 9/2025, toàn tỉnh có 589 đơn vị nhận ủy thác cấp xã và 8.213 tổ TK&VV, quản lý dư nợ trên 17.940 tỷ đồng (chiếm 99,6%/tổng dư nợ). Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,08%/dư nợ ủy thác; tỷ lệ nợ khoanh chiếm 0,03%/dư nợ ủy thác.

Thông qua các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, 9 tháng năm 2025 đã hỗ trợ vốn cho trên 65.900 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn tín dụng chính sách. Từ đó, tạo việc làm cho trên 19.000 người, 216 đối tượng chính sách được mua nhà ở xã hội hoặc xây sửa nhà để ở, 181 người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, 365 học sinh sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học tập, 237 hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để tái hòa nhập cộng đồng.

Từ nguồn vốn đã có trên 60.300 công trình cấp nước sạch và vệ sinh hộ gia đình nông thôn được xây mới, sửa chữa, nâng cấp.

Thông qua hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sự đồng lòng, chung tay của các tổ chức CTXH trong việc quản lý và phát huy nguồn vốn chính sách không chỉ là cách làm hay trong việc đưa chính sách đi vào cuộc sống, mà còn thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vì mục tiêu phát triển.

Để đồng vốn của NHCSXH ngày càng phát huy hiệu quả rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của chính quyền các cấp, các tổ chức CTXH cũng như của các thành viên ban quản lý tổ TK&VV, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của những hộ thuộc đối tượng vay.

Hồng Nhung