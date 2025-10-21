Về vùng xuất khẩu bưởi Diễn

Từ những gốc bưởi đầu tiên được trồng năm 1996, đến nay, xã Yên Trị đã trở thành một trong những “thủ phủ” bưởi Diễn của miền Bắc. Không chỉ có sản lượng lớn, bưởi Diễn Yên Thủy còn là sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn Global GAP, đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Anh Quốc, EU và Mỹ.

Trung tuần tháng 10, vùng bưởi Yên Trị bắt đầu vào vụ thu. Tại nhiều nhà vườn, bưởi chín sớm đã được bà con thu hái và xuất bán cho thương lái với giá trung bình khoảng 14 nghìn đồng/quả, mang lại nguồn thu đầu vụ đáng kể.

Ông Vũ Xuân Oanh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Đồng kiểm tra các khâu kỹ thuật đảm bảo chất lượng quả bưởi trước khi xuất khẩu.

Bưởi Diễn tuy chín muộn hơn, tầm khoảng trung tuần tháng 11 nhưng từ cuối tháng 10, không khí lao động tại các vườn bưởi Diễn đã diễn ra tất bật. Bà con đang dồn sức cho khâu kỹ thuật cuối cùng, chuẩn bị cho những lô hàng đầu tiên xuất khẩu niên vụ bưởi 2025. Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Đồng, Yên Trị cho biết: Năm nay, HTX dự kiến xuất khẩu khoảng 100 tấn bưởi Diễn sang 2 thị trường truyền thống là EU và Mỹ; có thể mở rộng thêm thị trường Hàn Quốc. Tầm một tháng nữa, khi bưởi Diễn bắt đầu chín rộ, HTX mới chuẩn bị cho những lô hàng xuất khẩu nhưng ngay từ bây giờ, người trồng bưởi chúng tôi luôn phải bám vườn, theo dõi sát sao từng gốc bưởi. Sau đợt mưa bão vừa qua, việc chăm sóc, bảo đảm chất lượng và mẫu mã quả càng phải chú trọng.

Sản phẩm bưởi Diễn được sơ chế, dán tem truy xuất nguồn gốc theo đúng tiêu chuẩn trước khi xuất khẩu.

Đây là năm thứ 4, HTX Nông nghiệp Đại Đồng xuất khẩu bưởi ra thị trường quốc tế. Mặc dù sản lượng xuất khẩu chưa lớn, song việc 3 năm liên tục, những lô bưởi xuất được chấp nhận tại các thị trường khó tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ khẳng định thương hiệu bưởi Diễn Yên Thủy mà còn góp phần kích cầu tiêu thụ trong nước, ổn định giá bán và nâng cao giá trị kinh tế của cây bưởi. Việc xuất khẩu thành công cũng giúp thay đổi tư duy sản xuất của người trồng bưởi theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, chú trọng đến chất lượng, tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc.

Được biết, cây bưởi Diễn bắt đầu bén rễ trên vùng đất Đại Đồng, Yên Trị từ gần 30 năm trước. Khi đó, thôn Đại Đồng chủ yếu là bà con dưới xuôi lên khai hoang lập nghiệp. Với bản tính cần cù chịu khó, người dân nơi đây đã trồng thử nhiều loại cây trồng với mong muốn tìm được giống phù hợp với chất đất và khí hậu. Năm 1996, những cây bưởi Diễn đầu tiên được mang từ Hà Nội về trồng thử. Không ngờ, loại cây đặc sản đất Diễn lại phù hợp và phát triển mạnh mẽ trên vùng đất Đại Đồng. Nhờ hợp thổ nhưỡng, khí hậu và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, bưởi Diễn nhanh chóng khẳng định thương hiệu. Quả bưởi có màu vàng óng, tép mọng, vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng, được người tiêu dùng ưa chuộng. Có thời điểm, giá mỗi quả bưởi lên tới 34.000 đồng, mức giá rất cao so với mặt bằng chung thời bấy giờ, giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, vươn lên khá giả.

Từ những hộ tiên phong ban đầu, đến nay diện tích bưởi Diễn nhanh chóng được nhân rộng. Toàn xã Yên Trị hiện có khoảng gần 500 ha bưởi Diễn, bưởi đỏ, bưởi da xanh các loại. Trong đó, HTX Nông nghiệp Đại Đồng có 30 thành viên nòng cốt với quy mô vùng sản xuất 30 ha, sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, sản lượng bình quân 750 tấn/năm. Hiện, toàn bộ diện tích bưởi của xã đã được cấp mã số vùng trồng, mở ra cơ hội lớn trong xuất khẩu.

Trong những hộ làm giàu từ cây bưởi Diễn, chị Nguyễn Thị Huệ là một điển hình. Nhận thấy chất đất Đại Đồng phù hợp với cây bưởi Diễn, năm 2016, gia đình chị mạnh dạn đầu tư 7ha trồng bưởi Diễn và bưởi da xanh. Ba năm sau, vườn bưởi cho thu hoạch vụ đầu tiên. Chị Huệ cho biết: Chúng tôi áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, bón phân hữu cơ và đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, tỉa cành tán hợp lý. Nhờ đó, cây khỏe, quả đều, tép bưởi giòn, ngọt đậm. Hiện, giá bán ổn định tại bười giao động từ 12.000 – 15.000 đồng/quả, mang lại cho gia đình doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Với việc ứng dụng khoa học công nghệ, không sử dụng thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học, nhiều hộ dân trong HTX Nông nghiệp Đại Đồng đã chuyển hướng canh tác hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững. Nhờ đó, thu nhập bình quân đạt 300 – 400 triệu đồng/ha/năm, tổng doanh thu của HTX trung bình hàng năm đạt trên 7 tỷ đồng. Bưởi Diễn cũng là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu và trở thành cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao của Yên Trị.

Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Đồng cho biết: Để giữ vững thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm, các thành viên HTX cam kết sản xuất theo đúng quy trình chất lượng. Các hộ đều ghi nhật ký sản xuất hàng ngày, sử dụng phân bón hữu cơ, bao quả chống nám để đảm bảo mẫu mã và chất lượng. Đặc biệt, hiện nay, các hộ đều ứng dụng công nghệ phun tưới hiện đại để chăm sóc cây, định kỳ test lượng đường đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thu hoạch.

Có thể thấy, từ những bước đi ban đầu thử nghiệm, đến nay bưởi Diễn Yên Thủy đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. Mỗi mùa thu hoạch không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân Yên Trị mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp an toàn. Với nền tảng đã có, bưởi Diễn Yên Thủy đang tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực, góp phần phát triển kinh tế bền vững cho xã Yên Trị.

