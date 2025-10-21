Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

Trong bối cảnh các công trình hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt thúc đẩy phát triển vùng, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ 24 dự án giao thông được giao làm chủ đầu tư. Dù còn nhiều khó khăn, các nhà thầu vẫn quyết tâm “chạy nước rút” để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Tăng tốc nhiều dự án trọng điểm

Hiện, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình được giao làm chủ đầu tư 24 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, trong đó 18 dự án đang triển khai, 6 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Các công trình có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch cho tỉnh cũng như khu vực Tây Bắc.

Trong số đó, Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ) có tổng mức đầu tư 9.997 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2022 - 2028. Đến nay, dự án đã bàn giao 30,7/31,9km mặt bằng cho các gói thầu xây lắp và giải ngân 3.033/8.253 tỷ đồng, đạt 36,75% kế hoạch vốn.

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn qua khu vực Hòa Bình).

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) có tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2021 - 2027. Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng đạt khoảng 78%, tạo tiền đề để các đơn vị đẩy nhanh thi công.

Cùng với đó, đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai (giai đoạn 1) với tổng vốn 999 tỷ đồng đang được tập trung giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã bàn giao 4,0/7,6km (53%), kê khai toàn bộ diện tích 34,75ha; chi trả cho 247 hộ dân với hơn 94 tỷ đồng (chủ yếu liên quan đất nông nghiệp và di chuyển mộ). Khu tái định cư cho 56 hộ dân cũng đang được khẩn trương xây dựng.

Một dự án khác có tính chất kết nối nội đô - liên vùng là tuyến đường từ Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình nối quốc lộ 6, có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, đang được triển khai đúng hướng. Khoảng 71,8% diện tích đất công trình đã được bàn giao cho thi công, kinh phí bồi thường đạt hơn 50 tỷ đồng.

Chuẩn bị đầu tư các dự án chiến lược

Song song với các công trình đang thi công, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang tập trung chuẩn bị đầu tư 6 dự án lớn nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Trong đó, dự án nâng cấp đường tỉnh 437 (Vụ Bản - Cẩm Thủy) có tổng vốn 160 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến triển khai năm 2025 - 2028. Hiện, dự án đang lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Một số công trình quan trọng khác có tính chiến lược như: Dự án Hòa Lạc - Hòa Bình kết hợp cải tạo quốc lộ 6 (đoạn Xuân Mai - Hòa Bình) theo hình thức đối tác công tư (PPP), có tổng mức đầu tư 10.475 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2014 - 2028. Tuyến giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh (Thanh Hóa) đến quốc lộ 6 và cao tốc CT.03 có tổng vốn dự kiến 7.110 tỷ đồng, hiện đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình phê duyệt. Dự án phát triển hạ tầng du lịch với tổng mức đầu tư trên 3.752 tỷ đồng đã hoàn tất công tác đấu thầu các gói tư vấn. Cầu Hòa Bình 6 và đường dẫn cũng là công trình được kỳ vọng mở rộng trục kết nối đô thị trung tâm, với tổng mức đầu tư trên 2.649 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2026...

Những dự án này, khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho vùng nam của tỉnh, đặc biệt có ý nghĩa trong liên kết vùng Hà Nội - Tây Bắc, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và dịch vụ.

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Dù đạt được những kết quả tích cực, việc triển khai các dự án giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Theo ông Bùi Ngọc Tâm - Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, một số dự án vẫn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư và định giá đất. Ở nhiều địa phương chưa có ngân sách để xác định giá đất cụ thể, khiến việc chi trả đền bù kéo dài. Bên cạnh đó, việc xác định điều kiện tái định cư cho người dân, điều chỉnh quy mô hoặc vị trí một số dự án, vấn đề thiếu đất đắp nền, thời tiết mưa nhiều... là những nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án, tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu đề ra.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc thi công, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật liệu, thiết bị, tổ chức tăng ca đêm, mở thêm các mũi thi công khi thời tiết thuận lợi để bù khối lượng bị hụt trong thời gian gián đoạn. Các sở, ngành, chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong tháo gỡ vướng mắc, nhất là vấn đề định giá đất - được xem là “nút thắt” lớn nhất hiện nay.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của các dự án giao thông. Các chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư được thực hiện đúng quy định, đúng thời gian và đối tượng, góp phần giữ ổn định tình hình, tránh phát sinh điểm nóng... Tất cả đều hướng tới mục tiêu quan trọng là đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Dự kiến, khi những công trình này hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới cho vùng Nam của tỉnh, tạo động lực bứt phá cho kinh tế, du lịch và đời sống người dân, đưa khu vực Hòa Bình xứng đáng với vai trò cửa ngõ năng động của vùng Tây Bắc.

Hồng Trung