Đẩy nhanh tiến độ Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc đảm bảo hoàn thành công trình đúng kế hoạch đề ra. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi kiểm tra tiến độ dự án mới đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô đoạn qua địa phận phường Xuân Hòa

Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc (Tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang) có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng với chiều dài tuyến 26,7 Km; trong đó đoạn tuyến thuộc Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài 9 Km; đoạn tuyến thuộc tuyến đường ven chân núi Tam Đảo có chiều dài khoảng 17,7Km (trong đó có 1,7Km đi trùng với đường hiện hữu).

Triển khai dự án dự kiến thu hồi khoảng 133,27 ha/2.703 hộ (Trong đó, đất nông nghiệp 100,9ha; đất phi nông nghiệp 19,6ha; đất ở và trồng cây lâu năm xen kẹp 12,3ha; đất khác 4.000m2). Theo đó, có 82 hộ phải tái định cư trên diện tích 2,4ha (bố trí tại 6 khu tái định cư), đồng thời mở rộng thêm 2 khu nghĩa trang Nhân dân.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, đến thời điểm này, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các nhà thầu được 11,1/25 Km (tương ứng 44%). Tại các khu vực được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã thi công hoàn thiện nền đường được 6,6 Km; hoàn thiện đến lớp kết cấu móng đường được 2,2 km; đã thảm bê tông nhựa mặt đường được 1,75 Km; hoàn thiện hệ thống thoát nước ngang được 16/72 cống; thi công xong kết cấu nhịp chính của 7/9 cầu. Đang thi công cào bóc lớp hữu cơ và đắp nền đường trong phạm vi vừa bàn giao mặt bằng khoảng 2,3 Km. Giá trị hoàn thành dự án đến nay đạt khoảng 370 tỷ đồng.

Hiện, dự án đang gặp khó khăn ở khâu thủ tục tái định cư, mở rộng nghĩa trang Nhân dân, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất. Cùng với đó là vướng mắc trong công tác bồi thường đất, tài sản của các hộ dân và một số tổ chức.

Cán bộ Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa rà soát, tổng hợp số hộ có đất và tài sản trong phạm vi thu hồi.

Ông Phạm Ngọc Lân, Trưởng Ban Quản lý dự án xã Bình Tuyền cho biết: Triển khai Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô, xã Bình Tuyền phải thu hồi 30,77 ha, tuy nhiên, đến nay xã Bình Tuyền mới chỉ quy chủ song 25,546 ha/25,546 ha đất nông nghiệp; rà soát, tổng hợp song số hộ có đất ở và tài sản trong phạm vi thu hồi; chưa bàn giao được diện tích nào cho chủ đầu tư do gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định chủ sử dụng diện tích đất rừng; việc kê khai, kiểm đếm tài sản; xác định nguồn gốc đất.

Cụ thể, đối với diện tích 3,4 ha đất rừng do Trung tâm Lâm nghiệp Tam Đảo quản lý, thực tế hiện nay trên diện tích đất này có khoảng 30 hộ dân đang sử dụng trồng cây từ những năm 1980 - 1990 (các hộ không có hợp đồng giao khoán đất, giao trồng cây...), khi dự án thu hồi, các hộ dân đề nghị phải được bồi thường về đất và cây cối. Tuy nhiên, hiện UBND xã chưa có cơ sở để kê khai, lập phương án bồi thường cho các hộ dân này vì diện tích đất thuộc phạm vi Trung tâm Lâm nghiệp Tam Đảo quản lý.

Đối với diện tích 2,24 ha đất rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Tam Đảo quản lý hiện đã được đưa ra khỏi quy hoạch của Vườn quốc gia Tam Đảo, tuy nhiên, thủ tục chuyển giao giữa Vườn quốc gia Tam Đảo và địa phương vẫn chưa thực hiện xong nên UBND xã gặp khó khăn trong việc xác định chủ sở hữu đất rừng, chưa thể triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án.

Còn các hộ dân bị thu hồi đất thuộc diện tái định cư đề nghị khi nào chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng xong 2 khu tái định cư, UBND tỉnh xem xét thu hồi đất và cấp đất tái định cư không phải nộp tiền chênh lệch giá đất ở giữa vị trí thu hồi và khu tái định cư mới đồng ý kê khai, kiểm đếm tài sản, cây cối.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ địa chính trước đây chưa đầy đủ, đất đai tại khu vực xã Trung Mỹ (cũ) rộng, người dân sử dụng đất theo phong tục tập quán, khai hoang phục hóa và xây dựng nhà ở trên đất nhưng không hoàn thiện các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ đã sinh sống từ thời điểm Luật Đất đai 2003 có hiệu lực dẫn đến việc xác định nguồn gốc đất mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó, đất không có giấy tờ, người dân đề nghị được bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm như với diện tích đất có giấy tờ.

Để đảm bảo tiến độ GPMB dự án, xã Bình Tuyền kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu từ 2 khu tái định cư, đo vẽ bản đồ thu hồi đất để xã thực hiện việc bồi thường, GPMB các khu tái định cư.

Sớm ban hành bộ đơn giá bồi thường hỗ trợ tái định cư để làm căn cứ kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản và lập thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án. Giao sở chuyên môn nghiên cứu, hướng dẫn xã trong việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích trùng lấn giữa tổ chức nhà nước và người dân khu vực đất Trung tâm Lâm nghiệp Tam Đảo; đẩy nhanh tiến độ chuyển giao đất Vườn quốc gia Tam Đảo về địa phương...

Tương tự, công tác bồi thường, GPMB ở các xã, phường Xuân Hòa, Bình Xuyên, Tam Dương Bắc, Tam Đảo, Đại Đình cũng đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc ở việc xác định nguồn gốc đất, giá đất, các khoản hỗ trợ...

Tại buổi kiểm tra Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc cuối tháng 9/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB để sớm bàn giao cho chủ đầu tư. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt giá đất cụ thể, ban hành quy định về các khoản hỗ trợ khác... tạo cơ sở cho tổ chức bồi thường có cơ sở lập, trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công bám sát công trường, đôn đốc tiến độ, bố trí thời gian thi công hợp lý; tăng cường giám sát bảo đảm an toàn, chất lượng trong quá trình thi công và hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Trần Tỉnh