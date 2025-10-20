Xây dựng môi trường sản xuất vì người lao động

Giữa những dãy nhà xưởng rộng thoáng, tiếng máy khâu, tiếng cắt da vang đều, bao quanh là màu xanh của cây lá và những thảm hoa rực rỡ - không khí lao động tại Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên (phường Phúc Yên) luôn tràn đầy năng lượng và thân thiện. Ở nơi ấy, người lao động không chỉ tìm thấy việc làm ổn định, thu nhập vững vàng mà còn cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng từ doanh nghiệp - nơi luôn coi sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của người lao động là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Với môi trường làm việc an toàn, thân thiện, quan tâm tới người lao đông, Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên luôn giữ ổn định việc làm cho 950 lao động, với mức lương xấp xỉ 8 triệu đồng/người/tháng.

Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên được cổ phần hóa năm 2005 trên cơ sở Nhà máy Giầy Phúc Yên - đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Da Giầy Việt Nam. Sau hơn 20 năm phát triển, doanh nghiệp hiện có 5 nhà xưởng sản xuất với tổng diện tích hơn 28 nghìn m2, tạo việc làm ổn định cho 950 lao động với thu nhập bình quân xấp xỉ 8 triệu đồng/người/tháng.

Tính đến hết 9 tháng năm 2025, công ty đã sản xuất trên 400 nghìn sản phẩm giày, dép thể thao xuất khẩu, chủ yếu cung cấp cho các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... Với uy tín và chất lượng ổn định, doanh nghiệp đã ký kết đơn hàng đến hết tháng 12/2025, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đặc thù sản xuất gia công đòi hỏi tay nghề cao, tính kỷ luật nghiêm ngặt và năng suất ổn định, vì vậy, thu hút - giữ chân người lao động luôn là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển của công ty.

Công nhân Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên trong ca sản xuất tại phân xưởng thành phẩm

Với quan điểm “Doanh nghiệp là ngôi nhà chung, người lao động là trung tâm”, Giầy Phúc Yên đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện. Ban lãnh đạo công ty thường xuyên đầu tư cải tạo nhà xưởng, bố trí hợp lý các khu vực sản xuất, tạo cảnh quan sạch - đẹp - thoáng mát. Dọc từ khu nhà điều hành đến các phân xưởng, hàng cây, thảm cỏ, những khóm hoa rực rỡ khiến không gian sản xuất trở nên trong lành, gần gũi. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt giúp Giầy Phúc Yên tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp xanh, văn minh, hướng đến phát triển bền vững.

Không chỉ dừng ở môi trường làm việc, công ty còn quan tâm sâu sắc tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Hằng năm, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tặng quà Tết, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó gắn kết đội ngũ, tạo động lực để mỗi người thêm yêu nghề, gắn bó lâu dài với công ty.

Anh Đoàn Hùng Cường, công nhân phân xưởng mẫu, người đã gắn bó với công ty suốt 17 năm, chia sẻ: “Điều khiến tôi và nhiều anh chị em yên tâm gắn bó là công ty luôn quan tâm đầy đủ đến an toàn lao động, chế độ, phúc lợi. Điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi không chỉ có việc làm ổn định mà còn cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng từ ban lãnh đạo.”

Năng suất, chất lượng sản phẩm của Giầy Phúc Yên không ngừng được nâng cao; các đối tác quốc tế đánh giá cao tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật và sự gắn bó của công nhân. Môi trường làm việc tốt cũng là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp duy trì nguồn nhân lực ổn định, chủ động thích ứng trước biến động thị trường, nhất là sau giai đoạn phục hồi hậu COVID-19.

Ông Trần Quang Khải khẳng định: “Chúng tôi hiểu rằng, để phát triển bền vững, không thể chỉ dựa vào máy móc hay công nghệ mà cần dựa vào con người. Mỗi người lao động hạnh phúc, an toàn, khỏe mạnh chính là nền tảng vững chắc cho tương lai của doanh nghiệp.”

Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện

Với hướng đi đúng đắn, Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trên hành trình ấy, môi trường làm việc “xanh - sạch- nhân văn” chính là điểm tựa để doanh nghiệp phát triển lâu dài, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và ngành công nghiệp da giày Việt Nam.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh xây dựng nền công nghiệp xanh, thân thiện môi trường, mô hình sản xuất của Giầy Phúc Yên là minh chứng sinh động cho định hướng đúng đắn ấy. Doanh nghiệp không chỉ tạo việc làm ổn định, đảm bảo phúc lợi cho người lao động mà còn góp phần lan tỏa văn hóa sản xuất sạch, an toàn - nền tảng quan trọng để ngành công nghiệp tỉnh phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Văn Cường