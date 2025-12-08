Đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề

Toàn tỉnh hiện có hơn 110 làng nghề và hàng trăm làng có nghề, đây là tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. Tuy nhiên, loại hình du lịch làng nghề vẫn đang gặp nhiều khó khăn và chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh vốn có.

Những năm gần đây, làng nghề rắn Vĩnh Sơn, xã Thổ Tang đã không còn là cái tên xa lạ với những du khách ưa thích du lịch trải nghiệm. Làng nghề có từ lâu đời, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và tồn tại cho đến ngày nay. Làng nghề có khoảng 600 hộ nuôi rắn. Các hộ đầu tư xây dựng chuồng, hang nuôi rắn đảm bảo an toàn; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Ngoài các sản phẩm chính là rắn thương phẩm và rắn sinh sản, các hộ nuôi rắn còn phát triển nhiều sản phẩm từ rắn như: Rượu rắn, cao rắn dùng để chữa bệnh đau xương khớp; nọc rắn dùng trong sản xuất dược phẩm; da rắn làm đồ mỹ nghệ; mật rắn dùng để chữa bệnh hen, tiêu hóa...

Du khách tham quan, trải nghiệm tại làng nghề rèn Bàn Mạch, xã Vĩnh Phú.

Đẩy mạnh phát triển làng nghề truyền thống gắn với làm du lịch, các hộ chăn nuôi rắn đã liên kết với nhiều đơn vị lữ hành đón các đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Du khách tới đây được tham quan khu chăn nuôi, tìm hiểu quy trình chăn nuôi rắn, thưởng thức các món ăn ngon chế biến từ rắn, mua các sản phẩm chế biến từ rắn để sử dụng hoặc làm quà tặng. Trung bình, mỗi tháng, làng nghề rắn Vĩnh Sơn đón khoảng 100 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tương tự, khai thác lợi thế, tiềm năng sẵn có của làng nghề rèn truyền thống, thôn Bàn Mạch, xã Vĩnh Phú đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề, đưa sản phẩm làng nghề truyền thống vươn xa trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến làng nghề rèn Bàn Mạch, du khách được tìm hiểu quy trình sản xuất các sản phẩm như dao, kéo, búa...; tự tay thực hiện một số công đoạn đơn giản trong quy trình sản xuất như đe, mài...; tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của làng nghề rèn; mua các sản phẩm của làng nghề về sử dụng hoặc làm quà tặng.

Đã nhiều lần đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến làng nghề tham quan, trải nghiệm, ông Vũ Đức Thắng cho biết: Du khách tới đây rất thích thú khi được tự tay thực hiện một số công đoạn sản xuất sản phẩm làng nghề và tìm hiểu về lịch sử hình thành của làng nghề truyền thống. Chúng tôi tích cực giới thiệu tới du khách về làng nghề và các sản phẩm của làng nghề để ngày càng có nhiều người biết đến.

Toàn tỉnh hiện có hơn 110 làng nghề và hàng trăm làng có nghề đang hoạt động, thu hút hơn 30 nghìn hộ cùng hàng chục hợp tác xã, doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 43 nghìn lao động. Khai thác những giá trị của làng nghề truyền thống để phát triển du lịch, nhiều địa phương trong tỉnh đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, góp phần thúc đẩy làng nghề phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh một số làng nghề đã thực sự trở thành điểm đến du lịch, khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm của du khách, thì đa phần các làng nghề mới chỉ là nơi “ghé chân”, bởi việc khai thác vẫn mang tính tự phát, chưa bài bản, hiệu quả. Các hoạt động tham quan, trải nghiệm chưa phong phú, đa dạng.

Đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề, thời gian qua, tỉnh và các ngành chức năng đã tích cực hỗ trợ các làng nghề đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất gắn với du lịch trải nghiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm... Song, theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù Phú Thọ có tiềm năng lớn nhưng để phát triển du lịch làng nghề là bài toán không dễ. Thực tế đòi hỏi cần có những giải pháp phối hợp đồng bộ hơn giữa các ngành, doanh nghiệp và những người thợ làng nghề để phát triển sản phẩm du lịch, xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối với làng nghề nhằm thu hút du khách; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như phong tục, tập quán, lễ hội... của làng nghề gắn với phát triển du lịch.

Trần Tỉnh