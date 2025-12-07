Tu Vũ lan tỏa phong trào thi đua phát triển kinh tế

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Tu Vũ lan tỏa mạnh mẽ, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành; cùng nguồn vốn ưu đãi, nông dân góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương.

Mô hình sản xuất mì gạo của bà Đinh Thị Lộc ở khu 18, xã Tu Vũ đem lại thu nhập ổn định cho gia đình

Đến thăm gia đình hội viên Đinh Thị Lộc ở khu 18, hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi. Trước đây, gia đình bà Lộc có nghề truyền thống làm bún, bánh. Bà Lộc chia sẻ: Năm 2022, gia đình mạnh dạn đầu tư mở thêm xưởng sản xuất mì gạo khô với diện tích 1.000m2. Nhờ áp dụng máy móc, quy trình sản xuất ổn định, mỗi ngày xưởng sản xuất gần 3 tạ mì. Đến nay, sản phẩm mì gạo khô đã được xây dựng thương hiệu Mì gạo Quân Lịch, đạt OCOP 3 sao và tiêu thụ ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng/ năm, tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên tại địa phương với mức thu nhập từ 7 – 8 triệu đồng/ người/ tháng.

Bà Lộc kiểm tra sản phẩm trước khi xuất ra thị trường

Hội Nông dân các cấp lựa chọn mô hình khả thi, ưu tiên hộ có điều kiện và khuyến khích tham gia tổ chức kinh tế tập thể để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Tại xã Hoàng Xá, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ được thành lập năm 2024 với 27 thành viên; đầu năm 2025, 800 triệu đồng vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân được giải ngân cho 16 hộ thực hiện dự án nâng cao chất lượng ổi. Nhờ đó, diện tích ổi tăng từ 10ha lên hơn 14ha, sản xuất theo hướng an toàn, VietGAP; năng suất đạt 50 tấn/ha, thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, giúp ổi Hoàng Xá tiêu thụ ổn định và nâng cao giá trị.

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ xã Hoàng Xá tham gia dự án “Chăm sóc và nâng cao chất lượng Ổi quả”.

Hội Nông Dân xã Tu Vũ được hợp nhất từ 3 xã Đồng Trung, Tu Vũ và Hoàng Xá, hiện có 6.420 hội viên, sinh hoạt ở 58 chi hội. Hội Nông Dân xã đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nêu cao ý chí, nghị lực xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu; tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Từ năm 2023 đến nay, đã có trên 5.200 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào (đạt 106% kế hoạch); qua bình xét, có trên 3.800 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 95% kế hoạch).

Toàn xã hiện có hàng trăm mô hình phát triển kinh tế do hội viên làm chủ, cho thu nhập từ 200 triệu đồng/năm cho đến hàng tỷ đồng trở lên, tiêu biểu như hội viên Lê Mạnh Cường, Lê Đình Hưởng mô hình trang trại tổng hợp; hộ ông Bùi Huy Bình mô hình kinh doanh dịch vụ; hộ ông Lê Đình Thanh với mô hình chăn nuôi nhím, dúi, ong mật, hộ ông Nguyễn Văn Phú, ông Nguyễn Văn Dậu chăn nuôi thỏ; ông Nguyễn Ngọc Tuế nuôi Hươu lấy nhung; mô hình nuôi cá lồng trên hồ Phượng Mao....Những mô hình này không chỉ tạo thu nhập cho chủ hộ mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Các thành viên HTX chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc ổi đúng kỹ thuật

Hội Nông dân xã Tu Vũ tập trung hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn lực và kiến thức sản xuất, đưa phong trào phát triển kinh tế đi vào chiều sâu. Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 1.217 hộ vay gần 70 tỷ đồng qua 30 tổ vay vốn, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Quỹ Hỗ trợ nông dân của xã đạt 1,8 tỷ đồng, giải ngân cho 4 dự án với 36 hộ tham gia, góp phần mở rộng mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập. Hằng năm, Hội phối hợp các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt – chăn nuôi hiện đại.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Anh Tú nhấn mạnh: mỗi mô hình kinh tế thành công là một “hạt mầm” làm xanh thêm bức tranh nông thôn Tu Vũ; khi nông dân được hỗ trợ kịp thời và chia sẻ kinh nghiệm, đó sẽ là nền tảng cho phát triển bền vững.

Nhờ tư duy dám nghĩ, dám làm và các mô hình hiệu quả, nông thôn Tu Vũ đang đổi thay rõ nét; đời sống người dân ngày càng nâng cao. Phong trào thi đua phát triển kinh tế không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho từng gia đình mà còn vun đắp cộng đồng nông dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng Tu Vũ giàu đẹp, văn minh.

Linh Nguyễn