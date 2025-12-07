Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm vàng để các doanh nghiệp tăng tốc bứt phá về đích, tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và tạo đà tăng trưởng cho năm 2026.

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong sản xuất, kinh doanh. Song, với sự chủ động thích ứng, tích cực tìm kiếm đơn hàng, đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ các doanh nghiệp trong tỉnh đã duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Hiện các doanh nghiệp đang tăng tốc sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường dịp cuối năm và tạo sự bứt phá, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm, tạo tiền đề xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm tới.

Công ty TNHH may mặc Việt Thiên (xã Vĩnh Tường) giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động, thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Có mặt tại Công ty TNHH may mặc Việt Thiên (xã Vĩnh Tường) - doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm của công nhân. Chị Nguyễn Thị Hoàng Mai, bộ phận sản xuất 02 cho biết: Các bộ phận đều tăng ca để đảm bảo tiến độ giao hàng cho đối tác nhưng tôi và các lao động trong công ty rất vui vẻ, phấn khởi, bởi công ty có nhiều việc làm đồng nghĩa với thu nhập của người lao động sẽ được tăng lên. Hơn nữa, các chế độ khi tăng ca, làm thêm giờ đều được công ty chi trả đúng quy định, kịp thời, cùng các chính sách ưu đãi khác giúp chúng tôi có thêm động lực làm việc. Chúng tôi luôn đoàn kết, tập trung lao động hết mình, quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc Công ty TNHH may mặc Việt Thiên chia sẻ: Năm 2025, tiếp tục là một năm khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc nói riêng bởi chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố thuế quan và biến động thị trường. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm, công ty luôn theo dõi sát thông tin thị trường để lên kế hoạch, bố trí sản xuất phù hợp. Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh việc tìm kiếm các đơn hàng mới, đầu tư cải tiến máy móc, bố trí quy trình, vị trí việc làm hợp lý giúp tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay cơ bản các mục tiêu sản xuất, kinh doanh của công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, doanh thu đạt hơn 410 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho hơn 2.000 lao động, với thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Thời điểm này, Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1, Khu công nghiệp Khai Quang (phường Vĩnh Phúc) - doanh nghiệp chuyên sản xuất và bán linh kiện cơ khí, ô tô, xe máy, thiết bị y tế cũng đang gia tăng năng lực sản xuất để hoàn thành mục tiêu năm 2025, đạt doanh thu 254 triệu USD.

Đại diện Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1 cho biết: Để đảm bảo tiến độ giao hàng vào cuối năm 2025 và quý I/2026 theo các hợp đồng đã ký kết, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, biến động, thời gian qua công ty đã tối ưu hóa mô hình sản xuất, tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường. Đồng thời tập trung nguồn vốn đầu tư nâng cấp, cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đối tác. Công ty cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ năng, tay nghề cho công nhân, lao động; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất, góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1, Khu công nghiệp Khai Quang (phường Vĩnh Phúc) đang tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.

Cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường xúc tiến thương mại và tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh... Đây là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp giữ vững đà tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm.

Nỗ lực vượt khó cùng sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, 11 tháng năm 2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 27,4% so với cùng kỳ; toàn tỉnh có 925 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng 28% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy “sức khỏe” nền kinh tế đang dần cải thiện, là cơ sở để các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất dịp cuối năm, hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu thị trường hàng hóa và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Trần Tỉnh