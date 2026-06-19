Kỳ họp chuyên đề lần thứ Nhất HĐND phường Vân Phú khoá XXV, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 19/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Vân Phú khóa XXV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Nhất HĐND phường Vân Phú khóa XXV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã nghe, thảo luận cho ý kiến vào các tờ trình của UBND phường; nghe báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 26/12/2025 của HĐND phường Vân Phú về việc tạm giao biên chế cán bộ, công chức; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người hoạt động không chuyên trách; số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục phường Vân Phú năm 2026; Nghị quyết sắp xếp, đổi tên khu dân cư trên địa bàn phường năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú phát biểu tại Kỳ họp.

Phường Vân Phú sẽ thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND phường quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp, môi trường ở địa phương.

Cùng với đó, để tiếp tục phát huy hiệu quả sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Vân Phú tổ chức sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hoá - Xã hội theo quyết định số 22/2026/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Về phương án sắp xếp, đổi tên khu dân cư trên địa bàn phường Vân Phú, toàn phường hiện có 29 khu dân cư, sau khi thực hiện sắp xếp sẽ giảm xuống còn 22 tổ dân phố. Các tổ dân phố được đổi tên để đảm bảo phù hợp với các yếu tố văn hóa, lịch sử địa phương, thuận lợi trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Với sự thống nhất cao, HĐND phường Vân Phú đã thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của phường trong thời gian tới. Đây là cơ sở pháp lý để phường triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Diệu Thu - Cao Tuấn