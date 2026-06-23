Ký kết hợp tác toàn diện phát triển y tế chuyên sâu

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Chiều 23/6, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tổ chức hội nghị ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, một trong những bệnh viện đầu ngành của Thủ đô Hà Nội. Chương trình nhằm tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ký kết hợp tác toàn diện.
Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, hội chẩn từ xa, chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Đây là cơ sở quan trọng để Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.
Việc ký kết hợp tác không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương mà còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến. Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba ngày càng hiện đại, thân thiện và lấy người bệnh làm trung tâm.
Gia Thái - Hoài Vũ
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