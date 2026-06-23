3 cách đơn giản giúp loại bỏ axit uric khỏi cơ thể, ngừa bệnh gout và sỏi thận

Kiểm soát nồng độ axit uric cao là cách giúp phòng ngừa bệnh gout và sỏi thận hiệu quả, bảo vệ hệ xương khớp cùng chức năng đào thải của hệ bài tiết tự nhiên.

Axit uric (acid uric) tích tụ quá mức trong máu phần lớn bắt nguồn từ những thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học của cuộc sống hiện đại.

Khi cơ thể không kịp đào thải, loại axit này sẽ kết tinh thành các tinh thể muối urat sắc nhọn, lắng đọng tại các khớp xương gây đau đớn dữ dội hoặc hình thành sỏi trong thận. Việc chủ động điều chỉnh lối sống hằng ngày chính là giải pháp tự nhiên và bền vững nhất.

Chế độ dinh dưỡng đúng để ngăn chặn axit uric tăng vọt

Thịt gà là nguồn protein nạc giúp làm giảm nồng độ axit uric trong máu tăng vọt.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến nồng độ axit uric trong máu tăng vọt chính là việc dung nạp quá nhiều thực phẩm chứa purine. Purine là một hợp chất tự nhiên khi bị phân hủy trong cơ thể sẽ chuyển hóa trực tiếp thành axit uric.

Chính vì vậy, người có nguy cơ cao hoặc đang bị bệnh gout cần tuyệt đối hạn chế các loại thịt đỏ, nội tạng động vật và một số loại cá biển như cá mòi. Thay vào đó, hãy ưu tiên các nguồn protein nạc, lành tính hơn như thịt gà, trứng, đậu phụ và các loại đậu. Đồng thời, việc bổ sung rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt cùng các sản phẩm từ sữa ít béo một cách điều độ sẽ giúp trung hòa và làm giảm chỉ số này một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, một số loại đồ uống có hại cũng là “thủ phạm” giấu mặt làm cản trở khả năng tự thanh lọc của cơ thể. Rượu, bia và các loại nước ngọt chứa siro ngô hàm lượng fructose cao không chỉ kích thích gan sản sinh thêm axit uric mà còn tạo áp lực nặng nề, khiến thận giảm hiệu suất làm việc.

Việc loại bỏ hoàn toàn hoặc cắt giảm tối đa các loại đồ uống này là bắt buộc. Để thay thế, có thể lựa chọn những giải pháp thanh mát và an toàn cho sức khỏe hơn như nước chanh tươi, trà thảo mộc không đường hoặc nước khoáng có gas.

2. Tối ưu hóa chức năng đào thải axit uric của thận

Uống đủ nước

Thận đóng vai trò lọc máu lớn nhất của cơ thể, có nhiệm vụ loại bỏ các chất cặn bã ra ngoài qua đường tiết niệu. Để hỗ trợ thận vận hành trơn tru, việc uống đủ từ 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày là giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao.

Khi cơ thể được cấp đủ nước, nồng độ axit uric trong máu sẽ bị pha loãng, ngăn chặn nguy cơ kết tinh muối urat và thúc đẩy quá trình bài tiết diễn ra nhanh chóng hơn. Ngoài nước lọc thông thường, có thể bổ sung thêm nước dừa tươi hoặc các loại trà thảo dược để đổi vị hằng ngày.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C

Đặc biệt, việc chủ động bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C và chất chống oxy hóa mạnh mẽ sẽ mang lại tác dụng giúp bảo vệ hệ bài tiết. Quả anh đào (cherry) hoặc nước ép anh đào tươi không đường là những nguồn chứa anthocyanin - một hợp chất kháng viêm mạnh đã được khoa học chứng minh có khả năng hạ thấp nồng độ axit uric rõ rệt. Các loại quả họ cam quýt, kiwi, dâu tây giàu vitamin C kích thích thận hoạt động hiệu quả hơn, giúp "quét sạch" các tinh thể muối dư thừa ra khỏi cơ thể một cách nhẹ nhàng.

3. Kiểm soát cân nặng

Thừa cân, béo phì không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn là tác nhân trực tiếp làm gia tăng sản sinh axit uric, đồng thời chèn ép và gây áp lực lớn lên chức năng lọc của thận. Khi cơ thể mang trọng lượng quá mức, hệ bài tiết sẽ bị quá tải, khiến quá trình đào thải chất thải bị đình trệ. Việc giảm cân vừa phải và duy trì một chỉ số khối cơ thể (BMI) hợp lý sẽ tạo ra sự thay đổi rất lớn trong việc kiểm soát bệnh gút cũng như ngăn ngừa nguy cơ hình thành sỏi thận.

Theo suckhoedoisong.vn