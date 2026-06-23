Bất ngờ những lợi ích sức khỏe từ khoai lang nướng ít người biết

Khoai lang nướng là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất phong phú, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Khoai lang được biết đến như một loại “siêu thực phẩm” nhờ hàm lượng vitamin cao. Khoai lang nướng chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan, có lợi cho đường ruột. Khoai lang tốt cho hệ miễn dịch và có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

Một củ khoai lang cung cấp tới 400% nhu cầu vitamin A hàng ngày, có lợi cho sức khỏe mắt, làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, nguyên nhân phổ biến nhất gây mất thị lực.

Ngoài ra, khoai lang còn giàu vitamin B và vitamin C. Khoai lang cũng chứa nhiều canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, thiamine và kẽm.

1. Khoai lang nướng giàu vitamin A giúp thị lực khỏe mạnh

Một trong những nguồn thực phẩm nguyên chất tốt nhất chứa beta-carotene là khoai lang ruột cam. Beta-carotene, một sắc tố thực vật mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp bảo vệ mắt khỏi khô và cải thiện thị lực ban đêm.

Các nghiên cứu cho thấy khoai lang cam giúp ngăn ngừa và điều trị chứng thiếu vitamin A. Khoai lang chứa hàm lượng beta-carotene và vitamin A cao, có thể giúp giảm nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng, nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực.

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Các nghiên cứu cho thấy khoai lang có lợi cho hệ miễn dịch. Vitamin C làm tăng sản xuất bạch cầu, rất cần thiết để giữ cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. Khoai lang có thể cung cấp 25% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày. Các nghiên cứu đã liên hệ mức vitamin A thấp với việc suy giảm miễn dịch, khoai lang có hàm lượng vitamin A cao và có thể giúp tăng cường miễn dịch khỏe mạnh.

3. Thúc đẩy hệ thống sinh sản khỏe mạnh

Các nghiên cứu đã chứng minh khoai lang giúp tăng cường khả năng sinh sản. Khoai lang giàu vitamin A, chúng rất lý tưởng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản vì giúp tăng khả năng sinh sản. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng sinh sản ở các mô hình động vật.

4. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

Nhờ chứa vitamin A và C cùng chất xơ hòa tan và nhiều chất dinh dưỡng có lợi, khoai lang nướng giúp tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch.

Một củ khoai lang nướng cỡ trung bình cung cấp 12% nhu cầu kali hàng ngày. Khoáng chất này giúp cân bằng lượng muối trong cơ thể, điều rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, kali còn giúp hạ huyết áp bằng cách làm tăng lượng muối thải ra qua nước tiểu và giúp giảm áp lực lên mạch máu. Cả hai yếu tố này đều có thể giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

5. Tiềm năng ngăn ngừa ung thư

Khoai lang chứa các chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư. Ví dụ, các nghiên cứu trong ống nghiệm đã chứng minh rằng anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa có trong khoai lang tím, có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư bàng quang, đại tràng, dạ dày và vú.

Tương tự, một nghiên cứu cho thấy chuột được cho ăn khoai lang tím có tỷ lệ mắc ung thư đại tràng giai đoạn đầu thấp hơn. Hơn nữa, các nghiên cứu trong ống nghiệm cũng phát hiện ra rằng chiết xuất từ khoai lang cam và vỏ khoai lang có tiềm năng chống ung thư.

6. Tốt cho hệ tiêu hóa

Một củ khoai lang nướng cung cấp 4 g chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan tạo thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, thường được gọi là hệ vi sinh vật đường ruột. Ngược lại, chất xơ không hòa tan giúp cải thiện sự đều đặn của nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Theo một nghiên cứu, chỉ cần ăn chế độ ăn nhiều chất xơ trong 2 tuần là đã thấy được kết quả tích cực.

7. Cải thiện sức khỏe não bộ

Khoai lang chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm carotenoid và anthocyanin. Các chất này giúp làm giảm sự suy giảm chức năng não do tuổi tác và nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Ví dụ, carotenoid trong khoai lang cam làm giảm sự suy giảm nhận thức. Anthocyanin có trong khoai lang tím giúp tăng cường trí nhớ, như đã được chứng minh trong các thí nghiệm trên động vật.

8. Khoai lang cung cấp năng lượng

Khoai lang nướng có nhiều năng lượng hơn các loại rau không chứa tinh bột khác, do đó là nguồn năng lượng tuyệt vời cho các hoạt động hàng ngày và hiệu suất thể thao.

9. Tốt cho da và tóc

Collagen là một loại protein có trong da, tóc, cơ bắp, gân, dây chằng và xương, giúp duy trì sức khỏe của chúng. Quá trình tổng hợp collagen cần vitamin C. Mặc dù quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể giảm dần theo tuổi tác, việc bổ sung đủ vitamin C rất quan trọng để duy trì sự hình thành collagen. Khoai lang chứa vitamin C và A, giúp bảo vệ da và tóc khỏi bị khô xơ.

Theo suckhoedoisong.vn