Hạt kê - thực phẩm tốt cho người tỳ vị hư yếu

Theo y học cổ truyền, hạt kê không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn có tác dụng kiện tỳ, hòa vị, hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người tỳ vị hư yếu,

Hạt kê là một trong những loại ngũ cốc cổ truyền quen thuộc, từng được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực dân gian và các món ăn dược thiện.

1. Giá trị của hạt kê theo Đông y

Theo bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, hạt kê có vị ngọt, tính hơi hàn, quy vào kinh tỳ, vị và thận; có tác dụng kiện tỳ, hòa vị, bổ hư tổn, lợi tiểu và hỗ trợ điều hòa chức năng tiêu hóa.

Trong quan niệm Đông y, “tỳ vị là gốc của hậu thiên”, giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn thành khí huyết. Khi tỳ vị hư yếu, cơ thể dễ gặp tình trạng ăn kém, đầy bụng, mệt mỏi, suy nhược kéo dài. Hạt kê được xem là một trong những thực phẩm giúp bồi bổ tỳ vị nhẹ nhàng, dễ hấp thu, cụ thể:

1.1. Kiện tỳ, cải thiện tình trạng ăn kém, đầy bụng

Người có tỳ vị hư yếu thường gặp các biểu hiện như chán ăn, ăn không tiêu, bụng đầy trướng, phân nát hoặc cơ thể mệt mỏi sau ăn. Hạt kê có tác dụng kiện tỳ, hòa vị, giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Khi sử dụng thường xuyên trong khẩu phần ăn, đặc biệt dưới dạng cháo, hạt kê giúp làm dịu đường tiêu hóa và cải thiện tình trạng ăn uống kém.

Hạt kê có nhiều công dụng đối với sức khỏe con người.

1.2. Bồi bổ cơ thể nhẹ nhàng, phù hợp người suy nhược

Khác với các thực phẩm giàu đạm, hạt kê cung cấp năng lượng ở mức vừa phải, dễ tiêu hóa và không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Vì vậy, hạt kê thường được sử dụng cho người mới ốm dậy, người già yếu, trẻ em suy dinh dưỡng hoặc người có thể trạng yếu cần bồi bổ từ từ, bền vững.

1.3. Hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ

Trong y học cổ truyền, khi tỳ vị hư yếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến tâm huyết, gây tình trạng mệt mỏi, khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Hạt kê khi kết hợp với các nguyên liệu như hạt sen, long nhãn hoặc táo đỏ có thể tạo thành món ăn giúp dưỡng tâm, an thần, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên.

1.4. Thanh nhẹ cơ thể, hỗ trợ điều hòa tiêu hóa

Hạt kê có tính hơi hàn nên còn có tác dụng thanh nhiệt nhẹ, hỗ trợ làm dịu cơ thể trong các trường hợp ăn uống kém do nóng trong hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ. Nhờ đặc tính dễ tiêu, hạt kê giúp giảm áp lực cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp trong những giai đoạn cơ thể suy nhược hoặc cần phục hồi chức năng tỳ vị.

1.5. Phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng

Cháo kê kết hợp hạt sen, táo đỏ giúp hỗ trợ giấc ngủ.

Hạt kê là thực phẩm lành tính, có thể sử dụng cho nhiều nhóm đối tượng như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người lao động trí óc hoặc lao động chân tay. Tuy nhiên, cần sử dụng với lượng phù hợp, kết hợp đa dạng thực phẩm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

2. Công dụng của hạt kê theo y học hiện đại

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương cho biết, theo y học hiện đại, hạt kê (millet) là một loại ngũ cốc nguyên hạt giàu giá trị dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

2.1. Giàu dinh dưỡng, cung cấp năng lượng bền vững: Hạt kê chứa carbohydrate phức hợp, protein thực vật, chất xơ cùng vitamin nhóm B (B1, B2, B6), vitamin E và các khoáng chất như sắt, magie, kẽm, phospho. Nhờ đó giúp cung cấp năng lượng ổn định và giảm cảm giác mệt mỏi.

2.2. Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong hạt kê giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện táo bón. Hạt kê cũng phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

2.3. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Hạt kê có chỉ số đường huyết tương đối thấp, giúp làm chậm hấp thu đường, phù hợp trong chế độ ăn kiểm soát đường huyết khi sử dụng hợp lý.

2.4. Tốt cho tim mạch: Magie và chất chống oxy hóa trong hạt kê góp phần hỗ trợ điều hòa huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

2.5. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Nhờ giàu chất xơ, hạt kê giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và cân nặng.

2.6. Không chứa gluten: Hạt kê không chứa gluten tự nhiên, phù hợp với người không dung nạp gluten hoặc cần chế độ ăn hạn chế gluten.

Lưu ý khi sử dụng hạt kê: Hạt kê có tính hơi hàn nên người tỳ vị hư hàn, dễ tiêu chảy nên dùng thận trọng hoặc kết hợp nguyên liệu tính ấm như gừng để cân bằng. Hạt kê không thay thế thuốc điều trị bệnh, chỉ có tác dụng hỗ trợ bồi bổ cơ thể khi sử dụng hợp lý trong chế độ ăn cân đối.

Theo suckhoedoisong.vn