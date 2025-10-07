Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 văn phòng cấp tỉnh

Ngày 7/10, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác.

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh: Đinh Anh Tuấn - Chánh văn phòng Tỉnh uỷ; Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Ngô Chí Tuệ - Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác

Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh được xây dựng nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, phục vụ các hoạt động của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh. Quy chế được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất, bình đẳng, tôn trọng, kịp thời, chặt chẽ và đúng pháp luật; giữ vững nguyên tắc, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; thủ trưởng cơ quan và các công chức, người lao động tham gia phối hợp. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi văn phòng. Công tác phối hợp phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời gian quy định. Tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị

Nội dung công tác phối hợp gồm: Tổ chức các hội nghị, cuộc họp, kỳ họp, buổi làm việc của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; thẩm định, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết,... của tỉnh; trao đổi và xử lý thông tin, cung cấp tài liệu phục vụ công tác tham mưu; tiếp xúc cử tri và đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phục vụ các chuyến công tác, các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ văn phòng và các nội dung phối hợp khác theo yêu cầu thực hiện. Trong quy chế đã cụ thể hoá các nội dung phối hợp, trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan. Trong quá trình thực hiện tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, tháo gỡ vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh, thống nhất biện pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến thực hiện quy chế phối hợp công tác

Quy chế phối hợp công tác có hiệu lực kể từ ngày ký, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thi hành quy chế.

Thu Hà