Kỷ luật công vụ trong kỷ nguyên số

Kỷ luật công vụ trong kỷ nguyên số là việc mở rộng các nguyên tắc kỷ cương hành chính từ môi trường thực tế sang không gian mạng, đòi hỏi cán bộ, công chức phải tuân thủ nghiêm ngặt tính minh bạch, bảo mật thông tin và trách nhiệm giải trình trên các nền tảng kỹ thuật số. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, các sở, ngành, địa phương tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC); chấn chỉnh tác phong làm việc, nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Việc duy trì nền nếp công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và tăng cường kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Kỳ 1: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ đứng trước yêu cầu bộ máy phải vận hành thông suốt, kỷ luật phải nghiêm minh, mọi hoạt động hành chính phải hướng đến hiệu quả thực chất. Bộ máy sau sắp xếp từng bước được tinh gọn, giảm các tầng trung gian, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng với mô hình mới; nhận thức về CCHC, chuyển đổi số ngày càng được nâng cao. Trong hành trình đổi mới, Phú Thọ xác định mọi CCHC chỉ thực chất khi kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực thi nghiêm túc.

Xây dựng văn hóa công vụ

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Thao nâng cao trách nhiệm công vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng phục áo trắng, quần hoặc váy sẫm màu, biển tên, chức vụ cài trên áo, đó không chỉ là sự thay đổi về trang phục mà còn quyết tâm đổi mới ngay từ những điều căn bản nhất đối với đội ngũ CB,CC,VC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Thao. Ngay khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, mặc dù khối lượng công việc cần giải quyết rất lớn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và sự cố gắng của đội ngũ CB,CC,VC và người lao động, đến nay đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Chị Đinh Thị Kim Nga, công chức phụ trách lĩnh vực chứng thực cho biết: “Bình quân mỗi ngày có khoảng 40 - 70 lượt công dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). So với trước đây khối lượng công việc tăng gấp 3 - 4 lần, nhiều TTHC lần đầu được phân cấp, phân quyền thực hiện tại cấp xã. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi tranh thủ thời gian nghỉ để học nghiệp vụ, các phần mềm giải quyết công việc. Hiện nay 100% thủ tục được thực hiện trực tuyến. Đảng ủy, UBND xã thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ tại Trung tâm nghiêm túc nâng cao đạo đức công vụ, từ tháng 11/2025 triển khai thực hiện văn hóa công vụ. Chất lượng công việc, chất lượng của từng cán bộ được đánh giá qua nhiều kênh thông tin”.

Vừa qua, Đảng ủy, UBND xã tổ chức tập huấn sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo MISA One AI nhằm thúc đẩy công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ Nhân dân trên địa bàn xã. Qua đó giúp đội ngũ CB,CC,VC, người lao động, giáo viên từng bước đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất lao động, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Không chỉ ở Lâm Thao, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả thực tế cho thấy sự thay đổi rõ nét nhất nằm ở chuẩn mực giao tiếp và ứng xử của đội ngũ thực thi công vụ. Trong mối quan hệ với Nhân dân, phần lớn cán bộ luôn giữ thái độ lịch sự, hòa nhã, tận tình hướng dẫn và giải thích cặn kẽ các quy trình xử lý công việc. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, văn hóa ứng xử trên môi trường mạng luôn được các cấp chính quyền quan tâm. CB,CC,VC đã nghiêm túc chấp hành kỷ luật phát ngôn, sử dụng mạng xã hội đúng quy định và tích cực chia sẻ những tấm gương người tốt, việc tốt từ nguồn chính thống, góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, củng cố uy tín của cơ quan nhà nước.

Về diện mạo công sở, việc thực hiện quy định về trang phục và thẻ công chức đã đi vào nền nếp. Hình ảnh cán bộ, công chức trong trang phục lịch sự, gọn gàng, đeo thẻ đúng quy định và có biển tên rõ ràng tại bàn làm việc không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình liên hệ công tác. Riêng đối với lực lượng thanh tra, kiểm tra, việc chấp hành nghiêm túc các quy định về sắc phục riêng biệt đã góp phần nâng cao tính nghiêm minh và uy tín của lực lượng thực thi pháp luật.

Hành chính phục vụ

Hướng đến nền hành chính hiện đại, các cấp, các ngành đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác CCHC trở thành khâu đột phá quan trọng với mục tiêu cốt lõi xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, minh bạch và ứng dụng sâu rộng công nghệ số, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Một trong những dấu ấn rõ nét của Phú Thọ sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được triển khai đồng bộ, hiện đại. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần tuyệt đối, khoảng 99,98%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%; không phát sinh phản ánh tiêu cực liên quan đến thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Đặc biệt, tỉnh triển khai hiệu quả cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết TTHC. Nhiều thủ tục được xử lý trong vòng 24 giờ hoặc rút ngắn 50% thời gian giải quyết. Chỉ sau thời gian ngắn thí điểm, nhiều dự án đã được hoàn thành TTHC sớm hơn so với quy định thông thường, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc tiếp nhận TTHC phi địa giới trên địa bàn tỉnh đã đi vào thực tiễn, không có phản ánh, kiến nghị nào về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà của đội ngũ công chức, viên chức; không có khiếu nại về chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cùng với CCHC, Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị. Các mô hình “Làng chuyển đổi số”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Đại sứ số”, phong trào “Bình dân học vụ số” cùng việc thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người dân đang từng bước hình thành công dân số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Quan trọng hơn, tỉnh xác định lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân sẽ trở thành căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, qua đó thúc đẩy đội ngũ cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nhằm mục tiêu CCHC, chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp; giải quyết thông thoáng, kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã mở đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị; đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của CB,CC,VC trong thực thi công vụ. Việc công bố đường dây nóng là thông điệp thể hiện sự cương quyết, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và các chỉ số thành phần; tiếp tục đem lại niềm tin cho người dân và doanh nghiệp; quyết tâm đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định, giữ vững tăng trưởng 2 con số.

(Còn nữa)

Thu Hà