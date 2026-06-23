Kỷ luật công vụ trong kỷ nguyên số - Kỳ 2: Xây dựng bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả

Một nền công vụ được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương và liêm chính sẽ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Nền công vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bằng cách tạo lập môi trường thể chế thuận lợi, giảm gánh nặng thủ tục hành chính và chủ động thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Những kết quả từ việc xây dựng văn hóa công vụ, bước chuyển từ tư duy hành chính quản lý sang hành chính phục vụ đã từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

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Phát huy vai trò nêu gương

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự thành công trong năm 2025 chính là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh Phú Thọ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030 khẳng định: “... Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, khả năng quy tụ, đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn chặt với cải cách hành chính, chuyển đổi số, kỷ luật - kỷ cương công vụ và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng trưởng 2 con số và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và dám hành động vì lợi ích chung”.

Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nật Sơn đã củng cố hiệu lực quản lý trên các lĩnh vực, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch UBND xã Nật Sơn khẳng định: Đảng ủy, UBND xã đã lãnhđạo, chỉ đạothực hiện các nhiệm vụ được giao cho từng cơ quan chuyên môn, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng đơn vị theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ nguồn lực, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành. Việc bố trí, sử dụng biên chế được thực hiện đúng quy định, bảo đảm phù hợp với năng lực cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ; các vị trí công tác đều có người đảm trách, không để xảy ra chồng chéo. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trình độ dân trí, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức xã đã nỗ lực, cố gắng từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, vì Nhân dân phục vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các tổ công tác trực tiếp tại cơ sở; tổ chức hội nghị đối thoại với 148/148 Bí thư Đảng ủy xã, phường. Đây là cách làm có tính đột phá trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện rõ tinh thần “gần cơ sở, sát cơ sở”, kịp thời tháo gỡ ngay tại chỗ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình mới, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Hiện nay, thay vì đánh giá công việc bằng tiến độ hay số lượng văn bản ban hành, tỉnh tập trung đo lường bằng kết quả cuối cùng, bằng mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân. Tỉnh Phú Thọ đang vận hành Hệ thống theo dõi nhiệm vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy giao (tại địa chỉ: https://giaonhiemvu.phutho.dcs.vn/) và đã tích hợp với hệ thống giám sát chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh - IOC Phú Thọ nhằm phục vụ công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ theo chuẩn mực “3 không, 3 có”

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Trong Nghị quyết số 27-NQ/TUngày 14/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhằm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đảm bảo tăng trưởng 2 con số, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định các quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo 3 không: “Không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không xa dân; không trì trệ”, 3 có:”Có trách nhiệm; có năng lực thực thi mọi nhiệm vụ được giao; có uy tín". Đây là quyết sách có tính chiến lược, thể hiện rõ tầm nhìn, quyết tâm chính trị và vai trò định hướng xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhằm thực hiện thành công, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, kiến tạo phát triển và phục vụ người dân tốt hơn, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đáp ứng yêu cầu “cấp xã mạnh về thực thi”.

Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo trung tâm trong đánh giá cán bộ, tại Nghị quyết số 27-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác lập rõ nguyên tắc “Nhân dân là trung tâm đánh giá cán bộ”, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phục vụ với các nội dung cụ thể: Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân hằng năm về thái độ, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của cán bộ. Trên 90% người dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính. Kết quả hài lòng của người dân được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại và bổ nhiệm cán bộ. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả phục vụ Nhân dân tại cơ sở.

Trên cơ sở các quyết định của UBND tỉnh, 148/148 UBND cấp xã, phường đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, bài bản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị trực thuộc; đồng thời, ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân cấp, phân quyền trên các lĩnh vực trọng yếu được triển khai nghiêm túc; tăng tính chủ động, trách nhiệm của các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; đồng thời, tạo hành lang pháp lý kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, mang lại hiệu quả tích cực trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Chủ tịch UBND xã Hiền Lương cho biết: “Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã rất mới, đội ngũ cán bộ phải tiếp cận, vì vậy Đảng ủy, UBND xã đã bố trí, kiện toàn, phân công nhiệm vụ rõ ràng; triển khai sắp xếp lại các vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Ngay trong những ngày đầu đi vào hoạt động, Đảng ủy, UBND đã ban hành quy chế, nghiêm túc quán triệt đến toàn thể cán bộ việc duy trì kỷ luật, kỷ cương công vụ. Khi giao nhiệm vụ thực hiện đều xác định rõ thời gian hoàn thành. Lãnh đạo thực hiện cơ chế trao đổi, “cầm tay chỉ việc” với nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó... Nhờ đó đội ngũ cán bộtừng bước tiếp cận với nhịp độ công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụđược giao”.

Nhằm tạo đột phá trong công tác đánh giá, xếp loại đối với cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức thông qua đo lường hiệu quả công việc (KPI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương ban hành Quy định về bộ tiêu chí, chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI trong đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã, triển khai thực hiện từ tháng 6/2026. Đối với các cơ quan khối chính quyền, hệ thống phần mềm đánh giá đã được xây dựng, triển khai thực hiện thí điểm bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6/2026 tại 20 cơ quan, đơn vị .

Một năm sau sáp nhập, những kết quả đạt được đã cho thấy sự đúng đắn trong chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Đó là nền tảng quan trọng để Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi phía Bắc, vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

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Thu Hà