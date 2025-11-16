Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Tam Nông

Ngày 16/11, Trường THPT Tam Nông tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1965-2025) và 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.

Tới dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Cách đây 60 năm (1965-2025), Trường THPT Tam Nông được thành lập, mở ra hành trình xây dựng và phát triển đầy tự hào. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn cũng như thời cơ đổi mới, Nhà trường luôn khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của phụ huynh, học sinh và Nhân dân địa phương...

60 năm qua, Trường THPT Tam Nông đã đào tạo trên 21.000 học sinh tốt nghiệp THPT. Từ mái trường này đã có hàng nghìn người thuộc nhiều thế hệ đã trưởng thành, có nhiều cống hiến xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn học - nghệ thuật. Năm học 2024-2025 đánh dấu bước tiến nổi bật trong hành trình ấy. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đạt kết quả xuất sắc với 63/63 thí sinh đoạt giải, các đội tuyển đều thuộc nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt 100%, tỷ lệ đỗ đại học ổn định trên 80%, khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện, bền vững và đồng đều giữa đại trà và mũi nhọn. Với những đóng góp suốt 60 năm, Trường THPT Tam Nông đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (2001), hạng Nhì (2005), hạng Nhất (2010) và hạng Nhất lần thứ hai (2020).

Trong 10 năm gần đây, Nhà trường được nhận 2 Cờ thi đua của UBND tỉnh, 1 Cờ thi đua và 3 Bằng khen của Bộ GD&ĐT, cùng 1 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ... Năm học 2024-2025, Trường tiếp tục được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu trong khối THPT toàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh tặng lẵng hoa chúc mừng những thành tích nổi bật mà thầy và trò Trường THPT Tam Nông đã đạt được

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh trao quà của Thường trực Tỉnh uỷ cho Trường THPT Tam Nông

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các thế hệ thầy cô, cán bộ nhân viên và học sinh Trường THPT Tam Nông đã đạt được trong suốt 60 năm xây dựng và trưởng thành. Trong bối cảnh tỉnh đang triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm giáo dục của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng chí đề nghị Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt và khẳng định chất lượng giáo dục là giá trị cốt lõi. Đồng chí nhấn mạnh, chất lượng không chỉ thể hiện ở điểm số hay tỷ lệ vào đại học, mà quan trọng hơn là xây dựng một môi trường giáo dục tử tế - nơi mỗi học sinh được tôn trọng, được khơi dậy năng lực, bồi dưỡng trí tuệ, nhân cách và kỹ năng sống. Trường cần đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ, chú trọng giáo dục kỹ năng và hướng nghiệp; đồng thời giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng môi trường “Thầy ra thầy, trò ra trò”.

Đồng chí mong muốn các em học sinh vừa học tốt “chữ”, vừa rèn luyện tốt “người”, biết tự học, tự khám phá, trau dồi kỹ năng sống, giữ gìn đạo đức và nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Nhà trường

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Thị Minh đã tặng lẵng hoa và quà chúc mừng những thành tích nổi bật mà thầy và trò Trường THPT Tam Nông đã đạt được; đồng thời trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2024-2025.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho tập thể Nhà trường và một số cá nhân có thành tích tiêu biểu

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng đã trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho tập thể Nhà trường và một số cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Anh Thơ