Kỳ vọng của người Nepal với Thủ tướng lâm thời Karki

Nhiều người dân Nepal kỳ vọng bà Sushila Karki sẽ giải quyết tình trạng tham nhũng và khôi phục kinh tế đất nước sau khi nhậm chức thủ tướng.

Nhịp sống thường nhật đang dần quay trở lại ở thủ đô Kathmandu thủ đô Nepal trong ngày 13/9. Binh sĩ quân đội giảm hiện diện trên đường phố, không khí bớt căng thẳng, các khu chợ mở cửa, giao thông nhộn nhịp hơn và nhiều gia đình bắt đầu đi cầu nguyện ở đền thờ.

Cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki, 73 tuổi, trước đó tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời Nepal. Tổng thống Ram Chandra Paudel đã giải tán quốc hội Nepal theo đề xuất của bà và ấn định thời điểm tổ chức bầu cử là ngày 5/3/2026.

Một nhà sư cầu nguyện tại Bảo tháp Boudhanath ở Kathmandu ngày 13/9. Ảnh: AFP

Đối với nhiều người dân Nepal, bổ nhiệm bà Karki là động thái mang ý nghĩa biểu tượng và thể hiện cam kết thay đổi của chính phủ. Quyết định được đưa ra sau cuộc đàm phán căng thẳng giữa tư lệnh quân đội Nepal Ashok Raj Sigdel, Tổng thống Paudel cùng các đại diện của phong trào biểu tình.

"Nepal đã có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử. Chúng tôi nghĩ rằng bà ấy sẽ giải quyết cuộc chiến chống tham nhũng và thúc đẩy quản lý chính quyền thật tốt", Suraj Bhattarai, công chức 51 tuổi ở Kathmandu, cho hay.

Nhiều người trẻ tuổi ở Nepal đã chào đón Thủ tướng lâm thời Karki với hy vọng bà sẽ giải quyết triệt để những bất ổn đang lan rộng trong xã hội.

"Thành lập chính phủ lâm thời là quyết định đúng đắn vào thời điểm này. Vấn đề chính mà người dân quan tâm lúc này là tham nhũng. Trọng tâm không phải người đứng ra giải quyết vấn đề là Gen Z hay chính trị gia lớn tuổi, quan trọng là tình trạng tham nhũng phải chấm dứt", Durga Magar, nhân viên một cửa hàng ở Kathmandu, nói.

Magar thừa nhận không thể biết điều gì sẽ diễn ra trong tương lai, nhưng khẳng định bản thân “thấy hài lòng” và hy vọng căng thẳng sẽ chấm dứt.

Đối với nhiều người, bà Karki nhậm chức đã phá vỡ vòng tròn luân phiên nắm quyền lãnh đạo của những chính trị gia cao tuổi, nhất là trong xã hội còn trọng nam khinh nữ. “Họ luân phiên lên làm thủ tướng”, Shikhar Bajracharya, doanh nhân 32 tuổi, cho hay.

Xe cộ lưu thông trở lại trên đường phố Kathmandu ngày 13/9. Ảnh: AFP

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người, đa phần thuộc Gen Z, đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu phản đối chính phủ Nepal chặn các mạng xã hội. Các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal.

Tình hình xấu đi khi người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông. Thủ tướng Sharma Oli cùng nhiều quan chức nội các đã từ chức ngày 9/9, dẫn đến tình trạng vô chính phủ, buộc quân đội can thiệp để ổn định trật tự. Phe biểu tình sau đó đề cử bà Karki làm thủ tướng lâm thời, kêu gọi giải tán quốc hội và sửa đổi hiến pháp.

Cảnh sát Nepal ngày 12/9 cho biết bạo loạn đã khiến 51 người chết, gồm 21 người biểu tình, 9 tù nhân, ba cảnh sát và 18 người khác, hơn 1.300 người bị thương.

Nguồn vnexpress.net