Mỹ và Trung Quốc tìm cách hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy các nỗ lực hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia, hướng tới giảm căng thẳng và khôi phục thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực.

Một ngôi nhà ở tỉnh Surin, Thái Lan bị phá hủy do trúng đạn pháo trong xung đột biên giới với Campuchia. Ảnh: THX/TTXVN

Trước thềm Hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về tình hình Thái Lan-Campuchia dự kiến diễn ra ngày 22/12, hai nước Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy các nỗ lực riêng nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 nước Đông Nam Á này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 19/12. Trong đó, chính quyền Washington bày tỏ lo ngại sâu sắc và hối thúc các bên liên quan hạ nhiệt căng thẳng và quay lại tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Thái Lan tuyên bố ông Sihasak tái khẳng định lập trường của Bangkok và chia sẻ thông tin về các bước đi tiếp theo với Ngoại trưởng Rubio, trong đó có kế hoạch tham dự hội nghị của ASEAN dự kiến tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tuần tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng có cuộc điện đàm với những người đồng cấp của cả Thái Lan và Campuchia ngày 18/12.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các bên đều bày tỏ mong muốn xoa dịu căng thẳng và đạt được một lệnh ngừng bắn mới.

Trong tuyên bố, bộ trên cho biết: “Mức độ giao tranh lần này đã vượt xa các vụ việc trước đó và nếu tiếp diễn sẽ không có lợi cho bên nào, cũng như làm xói mòn tính đoàn kết của ASEAN.”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã cử đặc phái viên đến cả 2 nước trong nỗ lực khôi phục hòa bình.

Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận cuộc điện đàm với ông Vương Nghị. Trong khi đó, Campuchia chưa bình luận về những động thái của Mỹ và Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn sẽ tham dự hội nghị đặc biệt của ASEAN. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Thái Lan và Campuchia kể từ khi giao tranh tái bùng phát ngày 8/12.

Thông báo từ hai phía đến nay cho thấy khoảng 60 người đã thiệt mạng và hơn 500.000 người phải rời nhà ở đi lánh nạn kể từ khi giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát trở lại, làm thất bại thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Donald Trump làm trung gian vào cuối tháng 7 vừa qua.

Thái Lan và Campuchia cáo buộc lẫn nhau về sự đổ vỡ này.

Nguồn Vietnam+