Soobin đưa xẩm đến gần Gen Z

Ca sĩ Soobin thực hiện tour “Xẩm đến trường” tại ba miền, giới thiệu tới người trẻ giá trị nghệ thuật truyền thống.

Anh tổ chức chặng đầu tiên của dự án cộng đồng tại Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, đón hàng trăm sinh viên tham dự.

Soobin nói về ý nghĩa dự án “Xẩm đến trường” tại chương trình, ngày 17/12. Video: Nhân vật cung cấp

Êkíp phát video chặng đường của Soobin, từ lúc sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, lớn lên dưới sự dìu dắt của bố - Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú và đạt thành công ở hiện tại. Ca sĩ cho biết khi quyết định theo đuổi sự nghiệp, anh luôn ý thức phải gìn giữ âm nhạc dân tộc.

"Qua từng sản phẩm, tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng văn hóa Việt không xa xôi hay khó tiếp cận. Nếu chúng ta dành thời gian lắng nghe, tìm hiểu sẽ thấy có rất nhiều điều đẹp đẽ, thú vị, đáng để tự hào", ca sĩ nói.

Soobin trình diễn một đoạn Mục hạ vô nhân - nhạc phẩm kết hợp xẩm với âm nhạc hiện đại, nhận được sự cổ vũ của sinh viên. Theo ca sĩ, bài hát được phối trẻ trung nhưng không đánh mất đi giá trị cốt lõi của xẩm, đồng thời tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận khán giả trẻ - điều anh đặt lên đầu.

Soobin đồng hành Trung tâm Xúc tiến Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam để lan tỏa dự án. Trong khuôn khổ sự kiện, sinh viên được lắng nghe các nghệ nhân nói về lịch sử, giá trị và tinh thần của xẩm. Họ được chỉ dạy về nhịp phách, cách hát, sau đó nhập vai thể hiện các đoạn.

Theo Soobin, việc phát huy nghệ thuật truyền thống cần thời gian, sự kiên trì. Là ca sĩ trẻ, anh cho rằng việc học hỏi kết hợp tư duy sáng tạo là điều quan trọng. Anh chọn câu nói của Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách với nội dung “Giá trị của văn hóa là sự tiếp nối thế hệ” như kim chỉ nam xuyên suốt khi thực hiện dự án. Thời gian tới, Soobin sẽ đưa chương trình đến điểm trường tại khu vực miền Trung và Nam.

Soobin chụp ảnh kỷ niệm cùng các nghệ nhân, khách mời, sinh viên. Ảnh: SS

Soobin tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, 32 tuổi, quê Hà Nội, là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper xuất thân từ giới underground. Ca sĩ từng phát hành nhiều sản phẩm, trở thành hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie). Năm 2020, anh đổi nghệ từ Soobin Hoàng Sơn thành Soobin, giới thiệu E.P The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác, hút hàng chục triệu view.

MV “Mục hạ vô nhân” của Soobin kết hợp bố - nghệ sĩ Huỳnh Tú và rapper Binz. Video: SS

Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong 17 thành viên của nhóm Gia tộc toàn năng. Cùng năm, anh đoạt hàng chục cúp tại các giải thưởng âm nhạc. Hồi tháng 9, Soobin đảm nhận vai trò huấn luyện 11 gương mặt trẻ trong show Tân binh toàn năng để tìm nhóm nhạc theo mô hình Kpop. Trong năm, anh tổ chức ba concert cá nhân ở Hà Nội và TP HCM, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

