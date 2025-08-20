“Lá chắn” cho phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Từ đầu năm đến nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát mạnh trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người chăn nuôi. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường đã triển khai hàng loạt các biện pháp được coi là “lá chắn” nhằm phòng, chống dịch bệnh lây lan và bùng phát mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh.

Chủ động khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi là một trong giải pháp phòng, chống DTLCP có hiệu quả cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 119/148 xã, phường xuất hiện ổ bệnh DTLCP, trong đó có 118 xã, phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy lên gần 7.500 hộ, số lợn mắc bệnh ốm, chết phải tiêu hủy trên 73.500 con, tổng trọng lượng phải tiêu hủy trên 4.340 tấn. Đã có 101 xã, phường công bố dịch.

Là một trong những trang trại chăn nuôi quy mô lớn, có kinh nghiệm trên 20 năm, lúc cao điểm, trang trại chăn nuôi tới hơn 5.000 con lợn/năm; bình quân trang trại luôn duy trì ở mức 2.500- 3.000 con/năm, ông Bùi Đức Luận, chủ trang trại Bùi Luận ở xã Lâm Thao cho biết: Trong chăn nuôi, công tác phòng, chống dịch bệnh đóng vai trò then chốt. Bên cạnh việc tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo hướng dẫn thì công tác vệ sinh môi trường chăn nuôi, khử trùng tiêu độc cũng hết sức quan trọng. Đợt DTLCP năm 2019, gia đình tôi đã tốn hàng tấn vôi bột, hàng trăm lít thuốc sát trùng để khử khuẩn, bảo vệ khu vực chăn nuôi. Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, kiên quyết không cho người lạ ra, vào khu vực chăn nuôi; hơn 6 tháng, tôi và công nhân sinh hoạt tại chỗ, không ra khỏi trại; thương lái đến mua lợn cũng phải thực hiện nghiêm ngặt các bước khử trùng. Nhờ vậy, đàn lợn được bảo đảm an toàn, không mắc bệnh. Tất cả những quy trình ấy đều được thực hiện tốt trong những năm tiếp theo và càng nghiêm ngặt hơn trong đợt DTLCP lần này.

Sau sáp nhập, Phú Thọ là tỉnh có quy mô chăn nuôi lợn đứng thứ 2 cả nước (sau tỉnh Đồng Nai) với quy mô gần 2 triệu con lợn. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 490 nghìn tấn/năm. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tỷ lệ chăn nuôi lợn ở quy mô nhỏ lẻ vẫn còn ở mức khá cao, trên 134 nghìn hộ (trên thực tế còn cao hơn vì những hộ chăn nuôi dưới 5 con chưa được thống kê đầy đủ).

Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.000 trang trại chăn nuôi lợn, chiếm trên 43% tổng đàn. Dù đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xong đến nay toàn tỉnh mới có 64 cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh, 300 trang trại tham gia chương trình giám sát dịch bệnh định kỳ; 39 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn được cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; 110 trang trại đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chăn nuôi theo các tiêu chuẩn như VietGAP, Global GAP...Đồng thời, tỉnh cũng đã hình thành một số vùng chăn nuôi lợn tập trung tại một số xã như: Dân Chủ, Phú Mỹ, Trạm Thản, Đông Thành, Cự Đồng, Hợp Lý, Liên Châu, Quyết Thắng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Cao Dương...

Tổ chuyên môn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn châu Phi ở xã Chân Mộng.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tập trung quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; thành lập Ban Chỉ đạo; cấp bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí khắc phục bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;... Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời ban hành 49 văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; quản lý vận chuyển, kiểm soát giết mổ lợn và tiêu thụ sản phẩm từ lợn; xử lý nghiêm các hành vi vứt xác lợn chết ra môi trường, cho phép sử dụng hóa chất khử trùng để xử lý ổ dịch,... Do các trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện đã giải thể, hệ thống khuyến nông viên, thú y viên cơ sở chưa được sắp xếp nên việc phòng, chống dịch bệnh và nhiều nhiệm vụ khác gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã linh hoạt tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập 6 đoàn kiểm tra, 8 tổ chuyên môn trực tiếp đến cơ sở hướng dẫn các địa phương xử lý ổ dịch, kiểm tra, giám sát, lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định bệnh...

Xã Tân Lạc thành lập chốt kiểm dịch tạm thời kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn ra, vào vùng dịch.

Chủ động tiêm phòng vắc xin, khử trùng tiêu độc là những lớp “lá chắn” đầu tiên trong công tác phòng, chống loại dịch bệnh chăn nuôi nói chung và bệnh DTLCP nói riêng. Để hỗ trợ các các hộ chăn nuôi, địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã sử dụng gần 30 nghìn lít hóa chất, trên 180 tấn vôi bột (trong đó, tỉnh và trung ương hỗ trợ trên 25 nghìn lít hóa chất, các địa phương hỗ trợ trên 2.600 lít hóa chất và hơn 82 tấn vôi bột). Kết quả, đã tiến hành khử trùng tiêu độc được cho hơn 41.300 hộ, 82 chợ với tổng diện tích trên 5,2 triệu m2... Bên cạnh đó, việc tiêm phòng vắc xin DTLCP cũng từng bước được các hộ chăn nuôi sử dụng với tổng số trên 60 nghìn liều đã được tiêm, cơ bản đạt được hiệu quả chống dịch. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng đã thành lập 250 chốt kiểm dịch động vật tạm thời và tổ kiểm dịch động vật lưu động để kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn.... Các hoạt động vận chuyển, giết mổ được kiểm soát chặt chẽ, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng thịt lợn và các sản phẩm tiêu thụ từ lợn.

Ông Hoàng Mạnh Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản khuyến cáo: Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đang trong giai đoạn đỉnh điểm, dự kiến đến giữa tháng 10, dịch mới giảm dần. Trong giai đoạn hiện nay, người chăn nuôi cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh qua các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện việc giãn đàn, tách đàn, kiên quyết không tái đàn; thực hiện tốt các quy định “5 không” trong phòng chống dịch bệnh. Cũng qua đợt DTLCP lần này, các cơ sở chăn nuôi cần thực hiện xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, giám sát dịch bệnh định kỳ hướng tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Đây chính là điều kiện cần thiết để các hộ chăn nuôi được phép tiêu thụ sản phẩm khi có dịch bệnh xảy ra.

Quân Lâm