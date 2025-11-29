Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Theo đó, hàng loạt công trình đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân vốn đúng lộ trình, tránh dồn vốn vào cuối năm.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Thời điểm này, các ngành liên quan; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu vực: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; Chủ đầu tư xã, phường đã và đang tập trung đôn đốc các nhà thầu huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là những công trình, dự án trọng điểm.

Nút giao đường Trường Chinh và đường Âu Cơ mới được đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng, mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Là một trong 3 dự án thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng chiều dài 34km, trong đó đi qua tỉnh Phú Thọ 31,9km, qua tỉnh Sơn La 2,1km, được chia làm 4 gói thầu. Hiện toàn tuyến đang triển khai 20 mũi thi công với giá trị giải ngân đạt 3.309/8.332 tỷ đồng, đạt 40,14% giá trị hợp đồng.

Có tiến độ triển khai nhanh nhất dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, gói thầu XL03 có giá trị 5.300 tỷ đồng được khởi công vào tháng 5/2025, do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công, gồm các hạng mục: Thi công xây lắp cầu Hòa Sơn, 13 cầu cạn cùng các hạng mục nền, mặt đường và công trình phụ trợ trên tuyến đoạn Km40+750 - Km50+260. Địa hình tuyến thi công đi qua vùng đồi núi hiểm trở, nhiều điểm sạt lở, mặt bằng hẹp, việc vận chuyển vật liệu, thiết bị và thi công hạng mục móng cầu, cọc khoan nhồi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã chủ động triển khai nhiều mũi thi công, đồng thời tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành gói thầu trước ngày 22/12/2025, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 9 cho biết: Cùng với chỉ đạo thi công quyết liệt, Ban điều hành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng thi công, đường công vụ tiếp cận tuyến. Đặc biệt, để đảm bảo khối lượng và giải ngân theo kế hoạch, chúng tôi yêu cầu tất cả đơn vị thi công bám sát kế hoạch, triển khai chi tiết đến từng tổ đội; thường xuyên đánh giá tiến độ, đồng thời chỉ đạo rà soát và lập lại toàn bộ tiến độ thi công, tập trung triển khai, đẩy nhanh các hạng mục có khối lượng lớn, có khả năng giải ngân cao như hạng mục thân bệ trụ cầu và sản xuất dầm I33... Bên cạnh đó, công tác duyệt bổ sung khối lượng thiết kế bản vẽ thi công tính thiếu, các khối lượng phát sinh; công tác nghiệm thu thanh toán để có vốn cho tái sản xuất cũng được triển khai khoa học, nghiêm túc. Tạo khí thế thi đua trên công trường, Ban Điều hành dự án đã phát động đợt thi đua cao điểm “về đích gói thầu XL03” từ ngày 15/10 - 22/12/2025 với phương châm “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung lực lượng, phương tiện, tài chính, đẩy mạnh thi công đáp ứng theo yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư; làm tốt công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn”. Phát huy kinh nghiệm và tinh thần thi công cầu Phong Châu vào Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, chúng tôi cam kết sẽ triển khai quyết liệt các phương án thi công, góp phần đảm bảo tiến độ, khối lượng thi công và giải ngân của tổng dự án.

Cũng quyết liệt thực hiện phương án thi công “3 ca, 4 kíp” từ nhiều tháng nay, Dự án đầu tư xây dựng tuyến nhánh kết nối tuyến chính đến khu công nghiệp Cẩm Khê (thuộc Gói thầu số 32 dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái) là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, khởi công cuối năm 2024 với tổng kinh phí đầu tư hơn 96 tỷ đồng. Trong quá trình thi công dự án gặp nhiều khó khăn do nhiều đoạn phải thi công qua đầm lầy, phải xử lý nền đất yếu; một số đoạn xuất hiện sai khác địa chất so với thiết kế, phải điều chỉnh bổ sung thiết kế dẫn đến kéo dài thời gian thi công. Đặc biệt, thời gian đầu triển khai dự án, một số hộ dân chậm bàn giao mặt bằng; khó xác định nguồn gốc đất... Trước thực tế này, chính quyền địa phương các xã có công trình đi qua, điển hình là xã Xương Thịnh, Cấp Dẫn và thị trấn Cẩm Khê (cũ) - nay là xã Cẩm Khê đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án và đồng thuận thực hiện. Cơ quan chuyên môn hỗ trợ các xã xác định nguồn gốc đất sớm hoàn thiện phương án bồi thường.

Đơn vị thi công tập trung máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Hòa Bình - Sơn La

Kỹ sư Trịnh Xuân Đào - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy 898, đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (CIENCO8) trực tiếp thực hiện dự án cho biết: Ngay sau khi tháo gỡ được mặt bằng, bắt đầu từ tháng 3/2025, đơn vị đã huy động hơn 100 nhân sự với 45 trang thiết bị máy móc triển khai 4 “mũi” thi công trên toàn tuyến. Các “mũi” thi công, chia ra “3 ca, 4 kíp” làm việc, thi công từ 6h đến hơn 22h để “bù” thời gian chờ mặt bằng, “bù” tiến độ những ngày mưa. Đặc biệt, những khó khăn, phát sinh do phải điều chỉnh biện pháp thi công qua khu vực phải xử lý nền đất yếu hay những đoạn đào nền có sai khác địa chất đều được chủ đầu tư phối hợp, phê duyệt thiết kế điều chỉnh kịp thời. Đến nay, toàn bộ các hạng mục: Đào đất nền đường; Thi công móng đường; Bê tông nhựa mặt đường; thi công hệ thống thoát nước, hầm chui dân sinh, Cầu Đồng Mèn đều đã hoàn thiện. Đơn vị thi công đang triển khai hạng mục An toàn giao thông, sơn kẻ đường, phấn đấu hoàn thiện dự án vào ngày 30/11, sớm hơn 1 tháng so kế hoạch đề ra.

Cùng với 2 công trình trên, thời điểm này trên địa bàn tỉnh có hàng loạt dự án đang được các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng hoàn thành làm căn cứ giải ngân.

Không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm

Theo Sở Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN tỉnh năm 2025 đã giao kế hoạch đầu tư công đến hết tháng 10/2025 là hơn 33.465 tỷ đồng, trong đó, hơn 18.727 tỷ đồngvốn kế hoạch năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao . Vốn kế hoạch năm 2024 kéo dài sang năm 2025 hơn 5.707 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này được tỉnh phân bổ cho các ngành, địa phương xây dựng các công trình chuyển tiếp, khởi công mới ở lĩnh vực giao thông, thủy lợi, môi trường, y tế... Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến 31/10/2025 đạt 18.718,860 tỷ đồng, đạt 56% tổng kế hoạch, trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm 2025 (không bao gồm vốn kéo dài) đạt 15.426,260 tỷ đồng, đạt 82% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (18.727,037 tỷ đồng), cao hơn tỉ lệ giải ngân bình quân chung cả nước, đạt 50,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đứng thứ 6/34 địa phương.

Có thể khẳng định, tỉ lệ giải ngân 10 tháng đầu năm 2025 của Phú Thọ mặc dù cao hơn bình quân chung cả nước, nhưng còn chưa cao so với tổng vốn kế hoạch được giao của toàn tỉnh. Một số đơn vị được giao dự toán thu tiền sử dụng đất từ đầu năm ở mức cao song chưa thực hiện được, dẫn đến chậm phân bổ nguồn thu, ảnh hưởng tiến độ triển khai và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn này. Việc thay đổi về trách nhiệm, quyền hạn, quy trình quản lý dự án sau khi kết thúc chính quyền địa phương ba cấp và các cơ quan chức năng mới sau sắp xếp, sáp nhập cũng làm kéo dài thời gian xử lý công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng, công tác thanh toán, quyết toán; ảnh hưởng đến công tác GPMB các dự án... Một số công trình còn thiếu đất san lấp mặt bằng do nguồn cung khan hiếm nên có hạng mục nhà thầu tạm dừng thi công, dẫn đến khó giải ngân vốn...

Thi công nền đường tuyến nhánh kết nối từ tuyến chính đến khu công nghiệp Cẩm Khê (thuộc Gói thầu số 32 dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái).

Xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là một giải pháp, động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế của tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt và đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn, thực hiện và giải ngân vốn. Nổi bật là tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho các chương trình, dự án ngay từ cuối năm 2024, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện; kịp thời hợp nhất kế hoạch đầu tư công 3 tỉnh cũ: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình. Thành lập 8 Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đôn đốc tiến độ một số dự án lớn, dự án trọng điểm; phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chi tiết đến từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách; kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh các dự án lớn như đường vành đai 5 tỉnh Vĩnh Phúc, đường Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đường Âu Cơ..., nhờ đó tiến độ triển khai ngoài thực địa có nhiều thay đổi.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan Trung ương và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 7/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện công tác bàn giao dự án khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Theo dõi, cập nhật và tuân thủ kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng nhiệm vụ, dự án; lấy kết quả giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án được phân công theo dõi là căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua của các cấp, các ngành và mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 người đứng đầu. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư công. Thường xuyên rà soát, cập nhật, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân để điều chuyển cho nhiệm vụ khác có nhu cầu. Đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nghiêm thủ tục thanh toán vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

Đinh Vũ