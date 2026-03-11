Lá phiếu trách nhiệm

“Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, mỗi cử tri hãy tích cực tham gia bầu cử vào ngày 15-3-2026, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân".

Ông Đậu đang ngồi ngoài sân nhâm nhi chén trà, lắng nghe những nội dung, quy định, nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên loa phóng thanh của thôn thì bà Tuyết, vợ ông, đẩy cánh cổng bước vào nói lớn:

- Ông đang nghe tuyên truyền bầu cử đấy à? Tôi vừa ra chợ thấy mọi người cũng bàn tán chuyện này. Mà tôi nói thật, hôm đấy là chủ nhật, đúng buổi chợ phiên, bỏ buổi chợ tôi tiếc lắm. Hay là ông đi bỏ phiếu luôn cho tôi nhé.

Ông Đậu nhìn bà Tuyết, giọng trách móc:

- Bà này hay nhỉ, hôm đó cử tri cả nước đều thực hiện quyền và nghĩa vụ là đi bầu cử, thể hiện trách nhiệm của mình thông qua lá phiếu mà bà lại đi chợ, không bầu cử. Mình làm ăn cả đời, bầu cử là sự kiện trọng đại, ngày hội lớn của toàn dân thì phải tham gia đầy đủ đấy bà ạ.

Bà Tuyết vuốt chiếc điện thoại thông minh, rồi đưa cho ông Đậu.

- Ông xem đi, tôi thấy mấy trang mạng “yêu nước”, “dân chủ”, “tiếng dân”... đều nói bầu cử đã “dàn xếp”, “sắp đặt” cả rồi, bà con đi bầu có nghĩa lý gì đâu. Thế nên tôi mới nói ông đi bầu hộ chứ.

Ảnh minh họa/Ảnh: baotayninh.vn

Nghe đến đây, ông Đậu hiểu ra vì sao các bà ngoài chợ bàn tán to nhỏ, định bỏ bầu cử để đi chợ. Ông nghiêm giọng:

- Thứ nhất, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định về nguyên tắc bỏ phiếu, mỗi cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay (trừ trường hợp là người khuyết tật, người già yếu hoặc các trường hợp khác mà không thể bỏ phiếu vào hòm phiếu thì được nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu). Thứ hai, nội dung các bà xem trên mạng là không đúng đâu. Đấy là các trang mạng phản động, mục đích của chúng là chống phá, phủ nhận bản chất dân chủ của chế độ bầu cử ở Việt Nam, kích động tâm lý hoài nghi trong cử tri, từ đó tạo cớ công kích vai trò lãnh đạo của Đảng và làm suy yếu hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Hôm trước, trong buổi sinh hoạt thôn, tôi và bà đã được nghe ông Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự nói về những thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch xuyên tạc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp rồi, bà quên à?

Nghe đến đây, bà Tuyết nhận ra, nói giọng chậm rãi:

- Tôi hồ đồ quá ông ạ. Đã được nhắc rồi mà vẫn suýt mắc bẫy những trang mạng xã hội có nội dung xuyên tạc, chống phá.

Đưa chiếc điện thoại cho vợ, ông Đậu ôn tồn:

- Chúng ta sử dụng mạng xã hội cần phải cẩn thận, chắt lọc thông tin bà ạ.

Bà Tuyết đứng dậy, giọng dứt khoát:

- Tôi hiểu rồi. Giờ tôi ra chợ giải thích cho các bà ngoài đó hiểu để đi bầu cử đúng quy định. Ông yên tâm nhé!

Theo qdnd.vn