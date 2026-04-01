Cảnh giác với màn “khóc mướn”

Vừa dựng xe máy cái “rầm” ở ngoài sân, Hùng bước nhanh vào quán, mặt hầm hầm, lấy chân khều cái ghế rồi ngồi phịch xuống. Tôi chưa kịp hỏi han thì Hùng đã oang oang:

- Xăng với chả dầu, đã giảm rồi mà vẫn cao quá. Đổ đầy bình mà xót hết cả ruột! Anh em mình làm công ăn lương còn nhức hết đầu, huống hồ bà con lao động. Chả biết công tác quản lý kiểu gì nữa.

Tôi hiểu ra vấn đề Hùng đang nói nên trêu lại:

- Thì phải chấp nhận chứ sao!

Như “gãi đúng chỗ ngứa”, Hùng lên giọng gay gắt:

- Chấp gì mà chấp. Trên mạng người ta đang rần rần lên kìa. Giá xăng dầu tăng “phi mã” còn chính quyền cứ “bình chân như vại”, “bỏ mặc người dân”. Sinh ra cái Quỹ bình ổn giá lại trở thành “túi tiền riêng” của các nhóm lợi ích, là nơi để doanh nghiệp đầu mối “tự tung tự tác”, tham ô, tham nhũng. Tôi đọc mà thấy sôi hết cả máu!

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

- Ông lại lướt mấy cái trang “lề trái”, nghe đám cơ hội chính trị “khóc mướn” rồi hùa theo chứ gì? Uống ngụm nước cho hạ hỏa đi.

Hùng ấm ức:

- Nhưng họ nói có lý lắm. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, sao lại cứ để tăng cao vậy?

- Bình tĩnh đi, ông phải hiểu, giá xăng dầu phụ thuộc trực tiếp vào biến động của thị trường thế giới. Nhưng ông có biết, giá xăng dầu ở Việt Nam hiện nay so với mặt bằng chung không? Ông không cập nhật à? Theo thống kê của Bộ Công Thương, mức tăng giá xăng dầu trong nước hiện vẫn được kiểm soát thấp hơn đáng kể so với nhiều nước trong khu vực. Một phần quan trọng là nhờ sử dụng Quỹ bình ổn giá đó nhé.

Thấy Hùng lắng nghe, tôi tiếp lời:

- Bản chất của Quỹ bình ổn giá không phải là ngân sách nhà nước cấp, mà là tiền của người dân được trích lập trong giá bán để sử dụng lại cho chính người dân khi thị trường biến động cực đoan. Đây là cơ chế nhân văn và phải được coi là “giảm xóc” mới đúng. Nhờ có quỹ, khi giá xăng dầu thế giới tăng sốc thì giá trong nước mới được kìm giữ để không tăng đột biến. Hơn nữa, Chính phủ còn sử dụng linh hoạt các công cụ thuế. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường hay xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu trong những thời điểm căng thẳng là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực gánh bớt khó khăn cùng người dân.

Hùng gật gù:

- Thế mà bọn chúng cứ thổi phồng lên làm tôi hoang mang quá.

- Chứ sao! Trên mạng xã hội, các luận điệu tiêu cực kiểu đó thường ẩn nấp dưới vỏ bọc “dũng cảm” lên tiếng bảo vệ quyền lợi người dân, lo cho bà con nghèo. Những kẻ cơ hội chính trị muốn biến một vấn đề kinh tế thuần túy thành một cuộc khủng hoảng niềm tin, nhằm khiến người dân nghĩ rằng khó khăn họ đang gặp phải không phải do bối cảnh khách quan của thế giới mà do sự “yếu kém”, “tư lợi” của bộ máy lãnh đạo, quản lý. Đây là thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước trước nhân dân.

Đến lúc này, Hùng gãi đầu cười ngượng nghịu:

- Ôi, thâm độc thế sao? Suýt nữa tôi lại vô tình tiếp tay cho những luận điệu xuyên tạc ấy. Từ nay tôi sẽ cảnh giác cao độ ông ạ!

Theo qdnd.vn