Quốc hội khóa XVI: Điểm tựa thể chế cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Sáng 6/4/2026, tiếng chuông khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vang lên tại Hội trường Diên Hồng không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, mà còn mở ra một chương phát triển mới của đất nước. Đây là thời điểm bản lề, nơi những quyết sách đầu tiên sẽ đặt nền móng vững chắc cho hành trình đưa Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình” - giai đoạn bứt phá mạnh mẽ để trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Kỳ họp thứ nhất là công tác nhân sự. Với việc bầu và phê chuẩn khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của bộ máy Nhà nước, Quốc hội khóa XVI đang thiết lập đội ngũ kế thừa đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ nhất khóa XVI. Ảnh: Quochoi.vn

Có thể khẳng định, thành công của cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 với tỷ lệ cử tri tham gia cao kỷ lục là minh chứng rõ nét cho niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời thể hiện kỳ vọng lớn lao vào một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Một bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt sẽ là “động cơ” quan trọng để đất nước tăng tốc trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu Quốc hội khóa XVI phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp. Để vươn mình, không thể đi theo lối mòn tư duy quản lý cũ, mà cần chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo phát triển; gỡ bỏ các rào cản về cơ chế, chính sách, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, đồng bộ, ổn định, nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo; tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả giám sát tối cao, bảo đảm mọi quyết sách đều vì lợi ích của Nhân dân và sự phát triển bền vững của quốc gia.

Kỷ nguyên mới đòi hỏi tầm nhìn xa hơn, tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn và những bước đi quyết đoán hơn. Quốc hội khóa XVI mang sứ mệnh cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược của Đại hội Đảng XIV, biến khát vọng phát triển thành các chỉ tiêu cụ thể, các công trình hạ tầng chiến lược và sự cải thiện rõ rệt đời sống Nhân dân.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vốn là bài học quý báu từ Quốc hội khóa I, nay tiếp tục được thổi bùng lên trong không khí của khóa XVI. Sự kết hợp giữa bề dày truyền thống và tư duy hiện đại, giữa tính dân tộc và tính quốc tế sẽ giúp Việt Nam không chỉ thích ứng mà còn dẫn dắt trong những xu thế mới của thời đại. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I còn là biểu tượng của một dân tộc quyết tâm rũ bỏ xiềng xích để tự quyết định vận mệnh của mình. Khói lửa của những ngày đầu lập quốc đã lùi xa, nhưng ngọn lửa của khát vọng dân chủ, pháp quyền và đại đoàn kết vẫn cháy mãi.

Trước vận hội mới, “kỷ nguyên vươn mình” không chỉ là khẩu hiệu mà là yêu cầu tất yếu của lịch sử. Bài học từ Quốc hội khóa I cho thấy: Đoàn kết là sức mạnh, dân chủ là động lực, pháp luật là nền tảng. Khi ý Đảng hợp lòng dân, khi tinh thần đổi mới lan tỏa từ nghị trường đến thực tiễn, đất nước sẽ có đủ điều kiện để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI không chỉ là một sự kiện chính trị thường kỳ. Đó là lời cam kết mạnh mẽ trước lịch sử về một Việt Nam tự cường, tự chủ và vươn xa. Với nền móng thể chế vững chắc đang được đặt ra hôm nay, tin rằng dân tộc Việt Nam sẽ thực hiện thành công cuộc bứt phá vĩ đại, ghi dấu ấn đậm nét trong kỷ nguyên mới của nhân loại.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng: Mỗi đại biểu Quốc hội cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trách nhiệm; thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết trong mọi quyết định. Đây chính là yêu cầu cốt lõi đối với người đại biểu Nhân dân trong thời kỳ mới.

Đứng trước vận hội mang tính lịch sử, có thể khẳng định, với truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam; với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và cả hệ thống chính trị; cùng tinh thần đổi mới, trách nhiệm của các đại biểu, Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Minh Tự