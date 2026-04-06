Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Ngày 6/4, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Bùi Thị Hộ (sinh năm 1922), sinh hoạt tại Chi bộ thôn Khoái Thượng, Đảng bộ xã Sông Lô.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Bùi Thị Hộ.

Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy xã Sông Lô.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy xã Sông Lô tặng hoa chúc mừng đảng viên Bùi Thị Hộ.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, chúc mừng đảng viên Bùi Thị Hộ được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng thời mong muốn đảng viên Bùi Thị Hộ tiếp tục nêu gương, giữ gìn, phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua ở cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Sông Lô, Chi bộ thôn Khoái Thượng tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thường xuyên thăm hỏi, động viên đồng chí Bùi Thị Hộ luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Sông Lô tặng hoa chúc mừng đảng viên Bùi Thị Hộ.

Trước đó, Đảng ủy xã Sông Lô cũng đã tổ chức thăm, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Vũ Thị Lâm (sinh năm 1929), sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tiền Phong.

Đinh Vũ


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sông Lô Bí thư Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Đảng viên Ban tổ chức tỉnh ủy Xây dựng Đảng Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy chi bộ Thăm hỏi
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long