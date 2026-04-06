Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Ngày 6/4, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Bùi Thị Hộ (sinh năm 1922), sinh hoạt tại Chi bộ thôn Khoái Thượng, Đảng bộ xã Sông Lô.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Bùi Thị Hộ.

Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy xã Sông Lô.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy xã Sông Lô tặng hoa chúc mừng đảng viên Bùi Thị Hộ.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, chúc mừng đảng viên Bùi Thị Hộ được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng thời mong muốn đảng viên Bùi Thị Hộ tiếp tục nêu gương, giữ gìn, phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua ở cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Sông Lô, Chi bộ thôn Khoái Thượng tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thường xuyên thăm hỏi, động viên đồng chí Bùi Thị Hộ luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Sông Lô tặng hoa chúc mừng đảng viên Bùi Thị Hộ.

Trước đó, Đảng ủy xã Sông Lô cũng đã tổ chức thăm, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Vũ Thị Lâm (sinh năm 1929), sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tiền Phong.

Đinh Vũ